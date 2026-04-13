Люди участвуют в водном фестивале Сонгкран, отмечая тайский Новый год.
No Comment

Видео. Таиланд отмечает Новый год Сонгкран водными боями и туристическим ажиотажем

Последние обновления:

Таиланд в понедельник, 13 апреля 2026 года, отметил наступление Нового года по празднику Сонгкран: тысячи людей вышли на улицы Бангкока на традиционный водный фестиваль.

Тысячи людей заполнили улицу Каосан-роуд, поливая прохожих из водяных пистолетов и вёдер — это и праздник, и способ спастись от жары в разгар сухого сезона. Фестиваль считается одним из важнейших культурных и религиозных событий в стране, привлекает как местных жителей, так и туристов и заметно стимулирует поездки и туристическую отрасль по всей территории Таиланда.

За пределами столицы миллионы рабочих и студентов разъехались по родным провинциям, чтобы провести трёхдневные выходные с семьёй и соблюсти традиционные обряды, превращая этот период в одно из крупнейших ежегодных перемещений населения в Таиланде. В самом Таиланде и соседних странах, таких как Лаос, Камбоджа и Мьянма, Сонгкран сочетает массовые уличные водные баталии с тихими, торжественными церемониями, включая омовение рук пожилых людей в знак уважения и пожелания им здоровья и долголетия.

Власти Бангкока сообщили, что 13 апреля усилили работу общественного транспорта и специальных рейсов, чтобы справиться с сезонным наплывом пассажиров, который считается одной из крупнейших ежегодных миграций в Юго-Восточной Азии.

