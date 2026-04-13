Видео. Гаити: не менее 25 погибших в давке у крепости Ситадель Лаферьер ЮНЕСКО

Местные власти в Кап-Аитьене сообщили, что причиной трагедии стала сильная давка во время традиционных пасхальных празднеств у цитадели Лаферьер, приведшая к удушью и затаптыванию людей. По данным властей, погибли не менее 30 человек, десятки получили ранения; около 30 пострадавших по-прежнему оставались в больницах в воскресенье, тогда как другие числятся пропавшими без вести, что вызывает обеспокоенность вопросами безопасности на массовых мероприятиях.

По словам властей, 12 апреля начались судебно-медицинские вскрытия, а Национальная полиция Гаити открыла расследование причин трагедии. Цитадель Лаферьер, крепость, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно принимающая тысячи посетителей, в момент инцидента была местом школьной экскурсии и культурных мероприятий у входа, когда произошёл резкий наплыв людей, предположительно после того, как дождь и сильная скученность заставили толпу устремиться к выходу.

Очевидцы рассказывают о панике: люди пытались выбраться по узким крутым тропам, многие падали и оказывались затоптанными в давке. Правительство выразило соболезнования семьям погибших, а представители властей призвали жителей не поддаваться слухам и сотрудничать со спасателями, которые продолжают поисковые и восстановительные операции на месте происшествия.