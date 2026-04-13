Венгрия: в Будапеште люди скандируют, машины сигналят – Орбан проигрывает выборы
No Comment

Видео. Венгрия: по всей Будапешту празднуют победу Мадяра

Последние обновления:

В воскресенье, 12 апреля 2026 года, в Венгрии на улицы вышли многотысячные демонстрации после того, как премьер-министр Виктор Орбан признал поражение и завершил 16 лет своего правления.

В Будапеште тысячи людей собрались на набережных Дуная и у здания парламента, когда первые результаты подтвердили победу партии «Тисса» Петера Мадьяра.

Празднования продолжались далеко за полночь в разных районах столицы: музыка, сигналы автомобильных клаксонов и толпы людей заполнили центральные кварталы. О похожих сценах сообщали и из других крупных городов по мере объявления результатов. Многие участники говорили о сочетании облегчения и удивления после напряжённой и крайне поляризованной кампании, в ходе которой часто звучали обвинения во внешнем вмешательстве и проявлялся повышенный интерес со стороны ЕС и США.

По словам аналитиков, масштаб акций свидетельствует о высокой вовлечённости молодых избирателей и говорит о явном сдвиге в общественных настроениях: многие венгры требуют более тесного сближения с Брюсселем и отказа от конфронтационного стиля Орбана.

Как сообщает Национальное избирательное бюро, выборы, прошедшие по всей стране, привлекли рекордную явку в 77,8 %, что стало самым высоким уровнем участия в Венгрии за последние десятилетия. Сторонники размахивали флагами Венгрии и Европейского союза, скандировали лозунги с требованием перемен, прозрачности и возвращения к стандартам верховенства права, подчёркивая значение этого результата для дальнейшего политического курса страны.

62-летний Орбан назвал результат «болезненным, но однозначным» и поздравил соперника. 45-летний Петер Мадьяр пообещал «смену системы» после кампании, в центре которой были антикоррупционные реформы и улучшение государственных услуг.

Ожидается, что итоги голосования повлияют на отношения Венгрии с Брюсселем, а также на её политику в сфере управления, экономики, миграции и энергетики в ближайшие годы. Европейские лидеры, в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приветствовали результат, при этом фон дер Ляйен заявила о «новой главе» для Венгрии в составе ЕС. По оценкам аналитиков, это может изменить позицию страны по России и Украине, а также по вопросам независимости судебной системы и использования средств Евросоюза.

