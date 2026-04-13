Американские военные заявили, что в понедельник начнут блокаду всех иранских портов, после того как переговоры между враждующими сторонами в Пакистане провалились, а президент США Дональд Трамп обвинил Исламскую Республику в отказе сдержать свои ядерные амбиции.

Трамп объявил в социальных сетях, что заблокирует стратегический торговый пролив Ормуз, который он требует от Тегерана полностью открыть, после того как его вице-президент Джей Ди Вэнс покинул переговоры с иранской делегацией в Исламабаде в воскресенье.

Отсутствие результата на переговорах разрушило глобальные надежды на заключение сделки, которая навсегда положит конец войне, унесшей тысячи жизней и повергшей в смятение мировую экономику с момента ее начала в конце февраля.

В то время как команды переговорщиков улетали, Пакистан, выступающий в качестве страны-посредника, заявил, что будет продолжать содействовать диалогу, и призвал обе стороны соблюдать хрупкое двухнедельное прекращение огня, установленное на прошлой неделе, которое, по мнению экспертов, может оказаться под угрозой из-за любой морской военной блокады.

"Блокада будет осуществляться беспристрастно против судов всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах", - говорится в заявлении Центрального командования США, добавив, что она начнется в 14:00 по Гринвичу (15:00 по центральноевропейскому времени) в понедельник.

Американские войска не будут препятствовать судам, следующим через Ормузский пролив в порты, не принадлежащие Ирану, и обратно, добавили в командовании.

Трамп подтвердил заявление американских военных на своей социальной платформе Truth, сообщив о более ограниченной операции, чем он предполагал в своем предыдущем сообщении, в котором утверждалось, что все суда, пытающиеся войти или выйти из пролива, будут заблокированы.

Революционная гвардия Ирана (КСИР) еще до военного заявления США предупредила, что они полностью контролируют движение через Ормуз и заманят любого претендента "в смертельную воронку".

В своем пространном посте в социальных сетях Трамп заявил в воскресенье, что его цель - очистить пролив от мин и вновь открыть его для судоходства, но нельзя допустить, чтобы Иран получил выгоду от контроля над водным путем.

"С этого момента военно-морские силы Соединенных Штатов, лучшие в мире, начнут процесс блокирования всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива, - заявил Трамп. - Любой иранец, который откроет огонь по нам или по мирным судам, будет взорван к чертям собачьим".

Максимализм, смена целей и блокада

Цены на нефть, которые упали на прошлой неделе после временного прекращения огня, в понедельник подскочили примерно на 8%, а ключевые контракты на нефть WTI и Brent превысили отметку в 100 долларов за баррель.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, возглавлявший делегацию Тегерана в Пакистане, заявил, что Тегеран "не подчинится никаким угрозам" Вашингтона, а глава ВМС Шахрам Ирани назвал угрозу блокады со стороны Трампа "смехотворной".

После того как переговоры между США и Ираном, проходившие на самом высоком уровне со времен Исламской революции 1979 года, не привели к заключению соглашения, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил "максимализм, смену целей и блокаду" в том, что они помешали достижению соглашения, до которого, по его словам, "оставались считанные дюймы".

В воскресенье Трамп заявил журналистам, что неоднозначно относится к перспективе продолжения переговоров с Ираном.

"Мне все равно, вернутся они или нет. Если они не вернутся, я буду в порядке", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп общается с журналистами после высадки из самолета Air Force One на объединенной базе Эндрюс, штат Массачусетс, 12 апреля 2026 года. AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Тегеран уже ограничил движение через пролив - ключевой маршрут для глобальных поставок нефти и газа - но при этом разрешил проход некоторым судам, обслуживающим дружественные страны, такие как Китай.

Пока неясно, кто в Тегеране полностью контролирует КСИР - элитный военизированный корпус, обычно подчиняющийся непосредственно аятолле, - и его военно-морской флот, дислоцированный в Ормузе.

Николь Граевски, доцент Центра международных исследований Sciences Po, говорит, что блокада США - это "не просто незначительный сигнал принуждения", а скорее можно считать фактическим возобновлением войны.

В субботу американские военные заявили, что два военных корабля ВМС США прошли через Ормуз, чтобы начать очистку его от мин, и Тегеран опроверг это заявление.

В воскресенье иранское государственное информационное агентство Fars сообщило, что два нефтяных танкера под пакистанским флагом, направлявшиеся к проливу, повернули обратно.

Но ключевой водный путь оказался далеко не единственным пунктом трения, отбросившим глобальные усилия, возглавляемые Пакистаном, по прекращению войны, которая началась 28 февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану, который в ответ нанес удары по городам Персидского залива и Израиля.

Делегация США разочарована

Делегация США в Исламабаде, возглавляемая Вэнсом, специальным посланником Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, была разочарована отказом Ирана отказаться от того, что он называет своим правом на ядерную программу.

"Я всегда говорил, с самого начала и много лет назад, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - написал позднее Трамп.

Вэнс сказал журналистам в Исламабаде, что Вашингтон сделал Тегерану "окончательное и лучшее предложение".

"Посмотрим, примут ли его иранцы", - добавил он.

Еще до начала исторических переговоров возникли опасения, что перемирие может сорваться из-за продолжающихся израильских ударов, направленных, как говорят, на поддерживаемую Ираном "Хезболлу" в Ливане, где, по мнению Ирана и Пакистана, также действует перемирие.

Израильские солдаты на границе Израиля и Ливана на севере Израиля, 12 апреля 2026 года. AP Photo

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил в воскресенье, что он работает над прекращением войны и выводом израильских войск, в то время как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил войскам на юге Ливана, что борьба там еще далека от завершения.

Во вторник ливанские и израильские официальные лица должны провести переговоры в Вашингтоне.

"Хезболлах" заявила ночью, что запустила ракеты по городам на севере Израиля, продолжая атаки, которые она начала в начале марта, чтобы отомстить за смерть верховного лидера Ирана в первом залпе израильско-американских ударов, с которого началась региональная война.

В результате израильских ударов по Бейруту и другим районам Ливана на прошлой неделе после объявления о временном прекращении огня погибли сотни людей, по данным ливанских органов здравоохранения.