Горилла Фату, старейшая обитательница Берлинского зоопарка и, как считается, самая возрастная горилла в мире, ест овощи, отмечая свое 69-летие в Берлине
No Comment

Видео. В Германии отмечают 69‑летие старейшей гориллы зоопарка

Последние обновления:

Берлинский зоопарк поздравляет Фату, 69-летнюю западную равнинную гориллу, подчёркивая, что специализированный уход в неволе помогает продлевать жизнь видам под угрозой исчезновения.

По данным зоопарка и Книги рекордов Гиннесса, Фату, старейшая из известных в мире горилл, родилась примерно 13 апреля 1957 года и была привезена в Берлинский зоопарк в 1959 году, когда она была еще совсем молодой. Она прожила гораздо дольше обычных 35–40 лет, которые гориллы проводят в дикой природе, что подчеркивает, насколько дольше они могут жить в хорошо управляемых зоопарках.

В апреле 2026 года Берлинский зоопарк отметил ее 69‑летие специальным угощением из мягких овощей и другой подходящей пищи вместо торта, что отражает особенности рациона пожилой гориллы. Зоопарк все больше уделяет внимание долгосрочному уходу за стареющими животными, включая индивидуальное кормление, более тихие вольеры и регулярное ветеринарное наблюдение.

Фату стала самым возрастным обитателем Берлинского зоопарка после смерти фламинго, который, как считалось, прожил не менее 75 лет, хотя точная дата этого события в источниках указывается по‑разному. По данным Книги рекордов Гиннесса, в юном возрасте ее, вероятно, вывезли из Западной Африки и затем продали в Европе.

Сейчас она живет в отдельном вольере и демонстрирует признаки старения, в том числе потерю зубов и легкий артрит. В Берлинском зоопарке говорят, что ее состояние остается стабильным, а ее история часто приводится как пример того, как тщательно контролируемые условия могут помочь видам, находящимся под угрозой исчезновения, прожить значительно дольше, чем в дикой природе.

