Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Берлине начался сезон цветения сакуры

Люди любуются цветущей вишней во время Фестиваля цветения вишни в Садах мира в Берлине, Германия, воскресенье, 12 апреля 2026 года.
Люди любуются цветущей вишней во время Фестиваля цветения вишни в Садах мира в Берлине, Германия, воскресенье, 12 апреля 2026 года. Авторское право  AP Photo/Ebrahim Noroozi
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Каждую весну цветение сакуры в Берлине привлекает в парки города множество жителей и гостей немецкой столицы.

В минувшие выходные гости и жители столицы Германии могли полюбоваться цветением сакуры, а в берлинском парке Gärten der Welt (Сады мира) прошел ежегодный фестиваль, посвященный этому событию.

Многие приехали сюда, чтобы сделать фото на память или поучаствовать в различных программах, организованных в японском, китайском и корейском садах. Среди мероприятий были танцевальные и музыкальные представления, выставки декоративно-прикладного искусства, предлагались разные кулинарные блюда.

Как и в предыдущие годы, любители косплея дефилировали в костюмах героев из манги и анимэ.

Косплееры в Садах мира в Берлине, ФРГ, 12 апреля 2026 года. AP Photo

Туристическое бюро Берлина предлагает полюбоваться не только сакурой, но и другими сезонными цветами с помощью "Весенней карты", которая показывает посетителям, куда можно сходить.

Деревья сакуры, которые весной цветут всего несколько дней, были подарены ФРГ жителями Японии в 1990-х годах после падения Берлинской стены и воссоединения Германии. В Стране восходящего солнца цветение сакуры символизирует обновление (в апреле в Японии начинается новый учебный и финансовый год), а также хрупкость и быстротечность жизни.

В дар Германии были переданы тысячи деревьев. Большая часть из них была высажена в Берлине, но найти цветущую сакуру в это время года можно и в других городах. Например, в Бонне и Ганновере.

Цветение вишни на Хеерштрассе в Бонне, Германия, 6 апреля 2026 года. AP Photo

В Бонне деревья сакуры создают цветочный туннель вдоль знаменитого проспекта, который каждый год привлекает посетителей со всего мира, а в Ганновере, городе-побратиме Хиросимы, ими можно полюбоваться около Рыночной церкви и на бывшем городском ипподроме Alte Bult.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

