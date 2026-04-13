В Берлине начался сезон цветения сакуры

В минувшие выходные гости и жители столицы Германии могли полюбоваться цветением сакуры, а в берлинском парке Gärten der Welt (Сады мира) прошел ежегодный фестиваль, посвященный этому событию.

Многие приехали сюда, чтобы сделать фото на память или поучаствовать в различных программах, организованных в японском, китайском и корейском садах. Среди мероприятий были танцевальные и музыкальные представления, выставки декоративно-прикладного искусства, предлагались разные кулинарные блюда.

Как и в предыдущие годы, любители косплея дефилировали в костюмах героев из манги и анимэ.

Косплееры в Садах мира в Берлине, ФРГ, 12 апреля 2026 года. AP Photo

Туристическое бюро Берлина предлагает полюбоваться не только сакурой, но и другими сезонными цветами с помощью "Весенней карты", которая показывает посетителям, куда можно сходить.

Деревья сакуры, которые весной цветут всего несколько дней, были подарены ФРГ жителями Японии в 1990-х годах после падения Берлинской стены и воссоединения Германии. В Стране восходящего солнца цветение сакуры символизирует обновление (в апреле в Японии начинается новый учебный и финансовый год), а также хрупкость и быстротечность жизни.

В дар Германии были переданы тысячи деревьев. Большая часть из них была высажена в Берлине, но найти цветущую сакуру в это время года можно и в других городах. Например, в Бонне и Ганновере.

Цветение вишни на Хеерштрассе в Бонне, Германия, 6 апреля 2026 года. AP Photo

В Бонне деревья сакуры создают цветочный туннель вдоль знаменитого проспекта, который каждый год привлекает посетителей со всего мира, а в Ганновере, городе-побратиме Хиросимы, ими можно полюбоваться около Рыночной церкви и на бывшем городском ипподроме Alte Bult.