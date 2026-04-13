Видео. Папа Римский в Алжире призывает к прощению и примирению во время исторического визита

Выступая у Мемориала мучеников в Алжире, он отдал дань памяти погибшим в войне за независимость 1954–1962 годов и призвал к прощению как пути к примирению.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Визит проходит в непростый период в отношениях Алжира с Францией и на фоне более широкой международной напряжённости, что придаёт поездке особое дипломатическое значение. Он также открывает десятдневное африканское турне, которое охватит Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею.

Во время пребывания Папа встретился с президентом Абдельмаджидом Теббуном и намерен посетить как Большую мечеть Алжира, так и базилику Богоматери Африканской. Церемония в Аннабе будет посвящена религиозным деятелям, погибшим во время гражданской войны 1990‑х годов, и подчеркнёт христианское наследие страны.

Представители церкви заявляют, что визит призван укрепить связи между христианами и мусульманами, тогда как правозащитные организации призывают уделить больше внимания свободе вероисповедания, особенно положению небольшой католической общины Алжира численностью около 9 тысяч человек.