Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Папа Лев XIV почтил память у монумента мученикам Макам Эшахид в Алжире
No Comment

Видео. Папа Римский в Алжире призывает к прощению и примирению во время исторического визита

Последние обновления:

Алжир в понедельник, 13 апреля 2026 года, принял папу Льва XIV: это первый визит понтифика в страну с мусульманским большинством, посвящённый межрелигиозному диалогу и миру.

Выступая у Мемориала мучеников в Алжире, он отдал дань памяти погибшим в войне за независимость 1954–1962 годов и призвал к прощению как пути к примирению.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Визит проходит в непростый период в отношениях Алжира с Францией и на фоне более широкой международной напряжённости, что придаёт поездке особое дипломатическое значение. Он также открывает десятдневное африканское турне, которое охватит Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею.

Во время пребывания Папа встретился с президентом Абдельмаджидом Теббуном и намерен посетить как Большую мечеть Алжира, так и базилику Богоматери Африканской. Церемония в Аннабе будет посвящена религиозным деятелям, погибшим во время гражданской войны 1990‑х годов, и подчеркнёт христианское наследие страны.

Представители церкви заявляют, что визит призван укрепить связи между христианами и мусульманами, тогда как правозащитные организации призывают уделить больше внимания свободе вероисповедания, особенно положению небольшой католической общины Алжира численностью около 9 тысяч человек.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА