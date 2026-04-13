В результате "осечки" ВВС Нигерии на рынке погибли до 200 человек

В результате операции ВВС Нигерии против повстанцам-джихадистам пострадал местный рынок на северо-востоке страны, погибли до 200 человек.

Официальные лица подтвердили факт ошибки при нанесении удара, но не предоставили более подробной информации.

Правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на выживших сообщила, что по меньшей мере 100 человек были убиты в результате авиаудара, нанесенного в субботу по деревне в штате Йобе, недалеко от границы со штатом Борно, который является эпицентром повстанческого движения, опустошающего регион уже более десяти лет.

"У нас есть их фотографии, и среди них есть дети", - сказал Иса Сануси, директор Amnesty International в Нигерии, говоря о жертвах.

"Мы поддерживаем связь с людьми, которые там находятся, мы разговаривали с больницей", - сказал он. "Мы говорили с человеком, отвечающим за пострадавших, и мы говорили с пострадавшими".

Работник больницы общего профиля Гейдам в штате Йобе сообщил, что по меньшей мере 23 человека, получившие ранения в результате инцидента, проходят лечение. Он говорил на условиях анонимности, так как не имел права общаться со СМИ.

Пациентам оказывают помощь в больнице в Даматуру после удара ВВС на северо-востоке Нигерии, 12 апреля 2026 года AP Photo

Подобные осечки - обычное дело в Нигерии, где военные часто проводят воздушные рейды для борьбы с вооруженными группировками, контролирующими обширные лесные анклавы.

С 2017 года в результате таких осечек погибло не менее 500 мирных жителей, согласно подсчету сообщений о погибших, проведенному информационным агентством AP.

Аналитики в области безопасности указывают на пробелы в сборе разведданных, а также на недостаточную координацию между наземными войсками, воздушными средствами и заинтересованными сторонами.

Известно, что большой отдаленный рынок, расположенный недалеко от границы Борно и Йобе, часто используется боевиками радикальной исламистской группировки "Боко Харам" для закупки продовольствия.

Абдулмумин Булама, член гражданской группы безопасности, работающей с нигерийскими военными на северо-востоке страны, сообщил, что, по имеющимся данным, террористы "Боко Харам" собрались в непосредственной близости от рынка и планируют нападение на близлежащие населенные пункты.

"Информация была передана, и самолет ВВС действовал на основе достоверной информации", - сказал Булама.

Правительство штата Йобе подтвердило в своем заявлении, что удар нигерийских военных был нанесен по оплоту джихадистской группировки "Боко Харам" в этом районе и что "некоторые люди... которые ходили на еженедельный рынок Джилли, пострадали".

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями штата Йобе также признало, что произошел инцидент, в результате которого "пострадали некоторые торговцы", и сообщило, что направило в район группы реагирования.

Нигерийские военные выпустили заявление, в котором говорится, что они нанесли успешный удар по "террористическому анклаву и логистическому центру", принадлежащему террористам в этом районе, и убили десятки из них, когда они ехали на мотоциклах.

В заявлении не приводится никаких подробностей о возможной осечке, но отмечается, что мотоциклы по-прежнему запрещены в горячих точках конфликта, и "поэтому к любым подобным передвижениям в запретных зонах относятся со всей серьезностью".

Amnesty International призвала провести независимое расследование инцидента, добавив, что военные "любят" называть жертв среди гражданского населения бандитами.

Нигерия, самая густонаселенная страна Африки, борется со сложным кризисом в сфере безопасности, особенно на севере страны, где десятилетиями бушуют повстанцы и действует несколько вооруженных группировок, занимающихся похищениями людей с целью получения выкупа.

Среди наиболее известных исламистских группировок - "Боко Харам" и ее отколовшаяся фракция, связанная с группировкой ИГИЛ и известная как "Западноафриканская провинция Исламского государства". В северо-западной части страны, граничащей с республикой Нигер, действует связанная с ИГИЛ группировка "Лакурава".