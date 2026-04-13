Германия снижает налог на топливо на фоне роста цен на нефть

Правящая в Германии коалиция согласовала новые меры с целью сократить нагрузку на потребителей в связи с ростом цен на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Федеральный канцлер Фридрих Мерц (ХДС), вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ), лидер СДПГ Бербель Бас и глава ХСС Маркус Зёдер представили результаты на пресс-конференции в понедельник утром после переговоров, которые затянулись до поздней ночи.

"Мы все разделяем озабоченность тем, что находимся в сложной ситуации", - сказал Мерц, ссылаясь как на экономическое, так и на геополитическое давление.

Коалиция "ввела немедленную помощь в связи с ростом цен на энергоносители", добавил он, назвав эти меры "очень конкретной помощью", которая "очень быстро улучшит ситуацию для водителей автомобилей и предприятий в стране, особенно для тех, кто много ездит на машине на работу".

Клингбайль также сказал о "реальном и заметном облегчении".

Снижение налогов будет финансироваться за счет антимонопольных и налоговых мер.

Антимонопольное законодательство будет ужесточено для борьбы с завышением цен, а компании смогут выплачивать сотрудникам единовременный бонус в размере до 1 000 евро.

Мерц, однако, ясно дал понять, что государство не сможет компенсировать каждое движение рынка.

"Война в Иране - реальная причина проблем, которые мы имеем и в нашей собственной стране", - сказал он, - "По крайней мере, в том, что касается цен на энергоносители".

"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец этой войне".

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Цены на топливо росли еще до начала войны США и Израиля с Ираном. Конфликт привел к перебоями в поставках нефти через Ормузский пролив. После решения Трампа блокировать иранские порты цена на нефть превысила отметку в 100 долларов за баррель.

В некоторых районах Германии цены на бензин и дизельное топливо превысили 2 евро за литр.

Принятый ранее пакет мер - ограничение на одно изменение цен на заправках в день и предоставление Управлению по делам картелей более широких полномочий по проверке действий нефтяных компаний - до сих пор не принес облегчения потребителям.

"Недовольство ценами на бензин велико как никогда", - заявил в интервью газете Bild председатель парламента Саксонии-Анхальт Свен Шульце (ХДС).

"На этой неделе мы должны получить результаты о том, как, наконец, снизить высокие цены на бензин. Важно, чтобы граждане и компании почувствовали снижение сразу, а не через несколько недель или месяцев".

Давление также исходило от премьер-министров Тюрингии и Мекленбурга-Передней Померании.

Мануэла Швезиг (СДПГ), премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании, призвала к проведению специальной встречи между лидерами земель и канцлером по вопросу цен на энергоносители.

Напряженность в коалиции

Соглашение было достигнуто после публичных разногласий между партнерами по коалиции, которые подкосили правительство в преддверии переговоров на выходных.

В пятницу Клингбайль организовал кризисный саммит, в котором приняли участие представители профсоюзов и работодателей, и использовал его для того, чтобы призвать к ограничению цен на бензин и бонусу за мобильность, финансируемому за счет налога на прибыль энергетических компаний.

Федеральный министр экономики Катерина Райхе осталась в стороне от саммита, но появилась перед камерами, чтобы резко раскритиковать предложения СДПГ как "дорогие, неэффективные и сомнительные с точки зрения конституции".

Мерц, по словам Süddeutsche Zeitung, был "обескуражен публичным обменом ударами".

Социальное крыло ХДС также раскритиковало публичные высказывания Райхе. Заместитель лидера трудового крыла ХДС пошел дальше, заявив радио SWR, что "замена" премьер-министра неизбежна, учитывая, что она бросила вызов канцлеру.

Что еще было согласовано

Помимо снижения налога на топливо, на переговорах в выходные обсуждалась налоговая реформа, направленная на облегчение бремени для низких и средних доходов, которая должна вступить в силу в 2027 году, а также реформа здравоохранения и федеральный бюджет.

Мерц признал, что необходимо достичь еще много договоренностей.

Маркус Зёдер назвал снижение налогов "быстрым, мощным, небюрократическим" и важным сигналом на ближайшие месяцы, отметив, что оно касается как потребителей, так и предприятий.

Говоря об антимонопольных мерах, Бербель Бас сказал, что закон должен стать "острым мечом" и одним из важнейших инструментов "для предотвращения обдираловки на бензоколонках".