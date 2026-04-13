Гражданам Перу придётся ждать как минимум до конца понедельника, чтобы узнать, кто станет их следующим президентом. Из-за проблем с логистикой десятки тысяч избирателей не смогли проголосовать в воскресенье.

Накануне, после начала подсчёта голосов, ЦИК страны объявил о продлении выборов для более чем 52 000 человек в столице - Лиме. Решение также распространяется на перуанцев, зарегистрированных для голосования в американских городах Орландо, штат Флорида, и Патерсон, штат Нью-Джерси.

По итогам обработки трети бюллетеней, в лидерах держатся два правых кандидата - Кейко Фухимори, возглавляющая партию "Народная сила", и экс-мэр Лимы от партии "Народное обновление" Рафаэль Лопес Алиага.

Избиратели выстраиваются в очередь у избирательного участка во время всеобщих выборов в Лиме, Перу, воскресенье, 12 апреля 2026 года

Выборы проходят на фоне возросшего уровня преступности и коррупции в этой южноамериканской стране, с чем аналитики связывают широкое недовольство избирателей.

35 кандидатов борются за то, чтобы стать девятым президентом Перу всего за 10 лет.

Претенденты на пост главы государства в ходе предвыборной кампании предлагали самые разные решения проблемы преступности - от строительства "мегатюрем", ограничения питания заключенных, до восстановления смертной казни за тяжкие преступления.

Кейко Фухимори, кандидат в президенты от партии

"Здесь так много преступлений, так много грабежей на каждом углу; недавно был убит водитель автобуса. Сейчас для нас важнее всего безопасность, жизнь каждого человека", - говорит 33-летний мужчина по имени Хустиниано.

"Политики не всегда выполняют свои обещания. В этот раз мы должны выбрать нашего президента с умом, чтобы он смог улучшить жизнь в Перу".

В Право голоса имеют 27 миллионов избирателей. Из них около 1,2 миллиона голосуют за границей, в основном из США и Аргентины.

Избиратели ждут открытия избирательного участка во время всеобщих выборов в Лиме, Перу, воскресенье, 12 апреля 2026 года.

Голосование является обязательным для перуанцев в возрасте от 18 до 70 лет. За отказ от него полагается штраф в размере до 32 долларов (27 евро).

Для полной победы кандидату в президенты необходимо набрать более 50 % голосов. Однако второй тур выборов в июне практически гарантирован, учитывая глубокий раскол электората и рекордное число кандидатов.

Избирателям также предстоит выбрать членов двухпалатного Конгресса, впервые за более чем 30 лет, после недавних законодательных реформ, которые сосредоточили значительные полномочия в новой верхней палате парламента.