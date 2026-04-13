Из-за технических сбоев десятки тысяч граждан Перу в самой стране и за рубежом не смогли проголосовать на президентских выборах. Власти решили продлить их на один день.
Гражданам Перу придётся ждать как минимум до конца понедельника, чтобы узнать, кто станет их следующим президентом. Из-за проблем с логистикой десятки тысяч избирателей не смогли проголосовать в воскресенье.
Накануне, после начала подсчёта голосов, ЦИК страны объявил о продлении выборов для более чем 52 000 человек в столице - Лиме. Решение также распространяется на перуанцев, зарегистрированных для голосования в американских городах Орландо, штат Флорида, и Патерсон, штат Нью-Джерси.
По итогам обработки трети бюллетеней, в лидерах держатся два правых кандидата - Кейко Фухимори, возглавляющая партию "Народная сила", и экс-мэр Лимы от партии "Народное обновление" Рафаэль Лопес Алиага.
Выборы проходят на фоне возросшего уровня преступности и коррупции в этой южноамериканской стране, с чем аналитики связывают широкое недовольство избирателей.
35 кандидатов борются за то, чтобы стать девятым президентом Перу всего за 10 лет.
Претенденты на пост главы государства в ходе предвыборной кампании предлагали самые разные решения проблемы преступности - от строительства "мегатюрем", ограничения питания заключенных, до восстановления смертной казни за тяжкие преступления.
"Здесь так много преступлений, так много грабежей на каждом углу; недавно был убит водитель автобуса. Сейчас для нас важнее всего безопасность, жизнь каждого человека", - говорит 33-летний мужчина по имени Хустиниано.
"Политики не всегда выполняют свои обещания. В этот раз мы должны выбрать нашего президента с умом, чтобы он смог улучшить жизнь в Перу".
В Право голоса имеют 27 миллионов избирателей. Из них около 1,2 миллиона голосуют за границей, в основном из США и Аргентины.
Голосование является обязательным для перуанцев в возрасте от 18 до 70 лет. За отказ от него полагается штраф в размере до 32 долларов (27 евро).
Для полной победы кандидату в президенты необходимо набрать более 50 % голосов. Однако второй тур выборов в июне практически гарантирован, учитывая глубокий раскол электората и рекордное число кандидатов.
Избирателям также предстоит выбрать членов двухпалатного Конгресса, впервые за более чем 30 лет, после недавних законодательных реформ, которые сосредоточили значительные полномочия в новой верхней палате парламента.