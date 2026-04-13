Президентские выборы в Перу продлили на день из-за проблем с логистикой

Избиратель смотрит на бюллетень, прежде чем отметить своего кандидата на всеобщих выборах в Лиме, Перу, в воскресенье, 12 апреля 2026 года. Авторское право  AP Photo/Martin Mejia
Избиратель смотрит на бюллетень, прежде чем отметить своего кандидата на всеобщих выборах в Лиме, Перу, в воскресенье, 12 апреля 2026 года. Авторское право  AP Photo/Martin Mejia
Авторское право AP Photo/Martin Mejia
By Malek Fouda
Опубликовано Последние обновления
Из-за технических сбоев десятки тысяч граждан Перу в самой стране и за рубежом не смогли проголосовать на президентских выборах. Власти решили продлить их на один день.

Гражданам Перу придётся ждать как минимум до конца понедельника, чтобы узнать, кто станет их следующим президентом. Из-за проблем с логистикой десятки тысяч избирателей не смогли проголосовать в воскресенье.

Накануне, после начала подсчёта голосов, ЦИК страны объявил о продлении выборов для более чем 52 000 человек в столице - Лиме. Решение также распространяется на перуанцев, зарегистрированных для голосования в американских городах Орландо, штат Флорида, и Патерсон, штат Нью-Джерси.

По итогам обработки трети бюллетеней, в лидерах держатся два правых кандидата - Кейко Фухимори, возглавляющая партию "Народная сила", и экс-мэр Лимы от партии "Народное обновление" Рафаэль Лопес Алиага.

Избиратели выстраиваются возле избирательного участка во время всеобщих выборов в Лиме, Перу, воскресенье, 12 апреля 2026 года.
Избиратели выстраиваются в очередь у избирательного участка во время всеобщих выборов в Лиме, Перу, воскресенье, 12 апреля 2026 года Guadalupe Pardo/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Выборы проходят на фоне возросшего уровня преступности и коррупции в этой южноамериканской стране, с чем аналитики связывают широкое недовольство избирателей.

35 кандидатов борются за то, чтобы стать девятым президентом Перу всего за 10 лет.

Претенденты на пост главы государства в ходе предвыборной кампании предлагали самые разные решения проблемы преступности - от строительства "мегатюрем", ограничения питания заключенных, до восстановления смертной казни за тяжкие преступления.

Кейко Фухимори, кандидат в президенты от партии
Кейко Фухимори, кандидат в президенты от партии Gerardo Marin/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

"Здесь так много преступлений, так много грабежей на каждом углу; недавно был убит водитель автобуса. Сейчас для нас важнее всего безопасность, жизнь каждого человека", - говорит 33-летний мужчина по имени Хустиниано.

"Политики не всегда выполняют свои обещания. В этот раз мы должны выбрать нашего президента с умом, чтобы он смог улучшить жизнь в Перу".

В Право голоса имеют 27 миллионов избирателей. Из них около 1,2 миллиона голосуют за границей, в основном из США и Аргентины.

Избиратели ждут открытия избирательного участка во время всеобщих выборов в Лиме, Перу, воскресенье, 12 апреля 2026 года. Martin Mejia/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
Избиратели ждут открытия избирательного участка во время всеобщих выборов в Лиме, Перу, воскресенье, 12 апреля 2026 года. Martin Mejia/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Голосование является обязательным для перуанцев в возрасте от 18 до 70 лет. За отказ от него полагается штраф в размере до 32 долларов (27 евро).

Для полной победы кандидату в президенты необходимо набрать более 50 % голосов. Однако второй тур выборов в июне практически гарантирован, учитывая глубокий раскол электората и рекордное число кандидатов.

Избирателям также предстоит выбрать членов двухпалатного Конгресса, впервые за более чем 30 лет, после недавних законодательных реформ, которые сосредоточили значительные полномочия в новой верхней палате парламента.

Дополнительные источники • AP

