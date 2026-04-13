Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе официального визита в Пекин призвал Китай играть более активную роль в укреплении мира, больше участвовать в урегулировании глобальных конфликтов и вносить вклад в обеспечение международной стабильности.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Глава испанского правительства подчеркнул важность того, чтобы такие крупные державы, как Китай, на фоне геополитической напряженности, выступали в качестве посредников в конфликтах.

Испанское правительство стремится укрепить двустороннее сотрудничество с Китаем, особенно в таких стратегических областях, как технологии, инновации и промышленные инвестиции.

В ходе визита Санчес также провел встречи с представителями технологических компаний и подчеркнул заинтересованность Испании в привлечении инвестиций и сотрудничестве в стратегических сферах.

В штаб-квартире корпорации Xiaomi он ознакомился с достижениями в области инноваций и цифровизации.

Поездка состоялась в то время, когда Европейский союз стремится пересмотреть свои отношения с Китаем, сбалансировав экономическое сотрудничество с политическими и стратегическими разногласиями. В этом контексте испанское правительство стремится совместить свою экономическую программу с четким политическим посылом: усиление участия Китая в деле содействия миру и глобальному равновесию.