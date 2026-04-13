Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Надпись «Мошенничество» на плакате во время акции протеста сторонников партии «Народное обновление» у здания Национального избиркома в Лиме.
No Comment

Видео. В Перу протесты из‑за задержки выборов и сомнений в их честности

Последние обновления:

Президентские выборы в Перу 12 апреля 2026 года оказались под вопросом из‑за сбоев в логистике: тысячи избирателей не смогли проголосовать, итоги задерживаются.

Сбой в организации выборов спровоцировал акции протеста по всей стране: многие избиратели заявляют о нарушениях и ставят под сомнение достоверность процесса, несмотря на неоднократные заверения избирательных властей в том, что итог отразит волю народа.

По словам властей, более 63 000 избирателей в Лиме и других районах, в том числе за рубежом, получат второй шанс проголосовать в понедельник, 13 апреля, после того как бюллетени не дошли до десятков избирательных участков. Задержка означает, что итоги вряд ли будут известны раньше 14 апреля, что усиливает опасения по поводу прозрачности и явки на фоне и без того крайне напряженной гонки с участием 35 кандидатов.

Выборы проходят на фоне роста преступности и глубокой политической нестабильности: за последнее десятилетие в Перу сменилось девять президентов. Голосовать зарегистрировано более 27 миллионов человек, в том числе около 1,2 миллиона за рубежом; участие обязательно для граждан от 18 до 70 лет, а за неявку предусмотрены штрафы до примерно 30 евро.

Поскольку ни одному кандидату не прочат более 50 % голосов, второй тур в июне представляется весьма вероятным. Впервые более чем за 30 лет избиратели также формируют новый двухпалатный Конгресс: в рамках реформ возвращается Сенат из 60 членов и нижняя палата из 130 депутатов, что усиливает роль законодательной власти в контроле за исполнительной.

