Видео. В Перу протесты из‑за задержки выборов и сомнений в их честности

Сбой в организации выборов спровоцировал акции протеста по всей стране: многие избиратели заявляют о нарушениях и ставят под сомнение достоверность процесса, несмотря на неоднократные заверения избирательных властей в том, что итог отразит волю народа.

По словам властей, более 63 000 избирателей в Лиме и других районах, в том числе за рубежом, получат второй шанс проголосовать в понедельник, 13 апреля, после того как бюллетени не дошли до десятков избирательных участков. Задержка означает, что итоги вряд ли будут известны раньше 14 апреля, что усиливает опасения по поводу прозрачности и явки на фоне и без того крайне напряженной гонки с участием 35 кандидатов.

Выборы проходят на фоне роста преступности и глубокой политической нестабильности: за последнее десятилетие в Перу сменилось девять президентов. Голосовать зарегистрировано более 27 миллионов человек, в том числе около 1,2 миллиона за рубежом; участие обязательно для граждан от 18 до 70 лет, а за неявку предусмотрены штрафы до примерно 30 евро.

Поскольку ни одному кандидату не прочат более 50 % голосов, второй тур в июне представляется весьма вероятным. Впервые более чем за 30 лет избиратели также формируют новый двухпалатный Конгресс: в рамках реформ возвращается Сенат из 60 членов и нижняя палата из 130 депутатов, что усиливает роль законодательной власти в контроле за исполнительной.