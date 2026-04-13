Судья отклонил иск Трампа против WSJ о клевете из-за сообщения о связях с Эпштейном

В понедельник федеральный судья США отклонил иск о клевете на сумму 10 миллиардов долларов, поданный президентом Дональдом Трампом против The Wall Street Journal.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Трамп подал в суд на медиамагната Руперта Мердока и газету в июле после публикации о поздравительной открытке, которую Трамп якобы адресовал Джеффри Эпштейну.

Окружной судья Даррин Гейлс в своем 17-страничном решении заявил, что Трамп не смог доказать, что газета, принадлежащая Мердоку, сознательно опубликовала заведомо ложные заявления, что является юридическим стандартом для доказательства диффамации.

"Поскольку президент Трамп не смог убедительно доказать, что ответчики опубликовали статью со злым умыслом, оба обвинения должны быть отклонены", - указал Гейлс.

Судья, назначенный бывшим президентом Бараком Обамой, дал Трампу возможность внести поправки в жалобу и повторно подать иск до 27 апреля.

Президент США Дональд Трамп выступает у Овального кабинета Белого дома, 13 апреля 2026 года AP Photo

Представитель юридической команды Трампа заявил, что иск будет подан повторно: "Президент Трамп последует решению судьи Гейлса и его указаниям, чтобы повторно подать этот мощный иск против Wall Street Journal и всех остальных ответчиков". "Президент продолжит привлекать к ответственности тех, кто распространяет фальшивые новости, чтобы ввести в заблуждение американский народ", - также говорится в заявлении.

После возвращения в Белый дом Трамп лишь усилил свою враждебность по отношению к СМИ, и иск против The Wall Street Journal, считают аналитики, - один из многочисленных нападок на новостные организации, которые он обвиняет в предвзятом к нему отношении.

Трамп ограничивает доступ к СМИ, оскорбляет журналистов, критикующих его администрацию, и подает иски с требованием огромных компенсаций.

Согласно The Wall Street Journal, в 2003 году Трамп написал Эпштейну "непристойное" поздравительное письмо к его 50-летию, которое вошло в альбом с посланиями от богатых и известных людей.

Предполагаемое послание Трампа включало в себя нарисованную от руки иллюстрацию обнаженной женщины и упоминало об их общем "секрете".

Трамп заявил, что разорвал дружбу с Эпштейном до того, как богатый финансист в 2008 году признал себя виновным во Флориде в склонении несовершеннолетней к проституции.

Документ, который был включен в обнародованное Министерством юстиции США досье Джеффри Эпштейна, 10 февраля 2026 года AP Photo

Эпштейн был найден мертвым в камере нью-йоркской тюрьмы в 2019 году, ожидая суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Его смерть была признана самоубийством, но, как и многое другое вокруг Эпштейна, она является предметом различных теорий заговора.

Дело Эпштейна неоднократно омрачало второе президентство Трампа и привело к падению целого ряда влиятельных фигур по всему миру, которые были связаны с Эпштейном.

За последний год Министерство юстиции США обнародовало огромные партии файлов, связанных с Эпштейном. Трамп занимает важное место в этих файлах, но официально не был обвинен в каких-либо правонарушениях.