Спасатели разбирают завалы на месте израильского удара по южной деревне Клайле
Видео. Ливан: Красный Крест осматривает обломки после ударов Израиля по машинам скорой помощи

Последние обновления:

13 апреля 2026 года в Ливане волонтёры Красного Креста осматривали в Тире скорые, повреждённые израильскими ударами, а спасатели разбирали завалы в соседней деревне Мааруб.

Атаки происходят на фоне того, как Израиль наращивает наступление против «Хезболлы» на юге Ливана, что вызывает опасения по поводу гуманитарного доступа и безопасности мирных жителей. Представители экстренных служб сообщают о повторяющихся срывах спасательных операций из-за продолжающихся обстрелов в этом районе.

Эскалация последовала за заявлением Израиля о том, что его силы окружили и готовятся взять под контроль Бинт-Джбейль, город примерно в 5 километрах от границы, после того как за последнюю неделю там были убиты более 100 боевиков «Хезболлы». Район превратился в один из ключевых очагов напряженности, напоминая ожесточенные бои войны 2006 года, при этом армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что близка к установлению полного контроля над городом на фоне интенсивных уличных боев.

По данным Национального информационного агентства Ливана (NNA), артиллерийские обстрелы и авиаудары 13 апреля продолжались, особенно в самом Бинт-Джбейле и вокруг него, тогда как «Хезболла» утверждает, что сдерживает продвижение израильских войск изнутри города.

На 14 апреля в Вашингтоне запланированы дипломатические переговоры израильских и ливанских официальных лиц при посредничестве США, цель которых - выработать рамки соглашения о прекращении огня и более широкий план деэскалации вдоль нестабильной границы.

