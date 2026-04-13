Видео. Ливан: Красный Крест осматривает обломки после ударов Израиля по машинам скорой помощи

Атаки происходят на фоне того, как Израиль наращивает наступление против «Хезболлы» на юге Ливана, что вызывает опасения по поводу гуманитарного доступа и безопасности мирных жителей. Представители экстренных служб сообщают о повторяющихся срывах спасательных операций из-за продолжающихся обстрелов в этом районе.

Эскалация последовала за заявлением Израиля о том, что его силы окружили и готовятся взять под контроль Бинт-Джбейль, город примерно в 5 километрах от границы, после того как за последнюю неделю там были убиты более 100 боевиков «Хезболлы». Район превратился в один из ключевых очагов напряженности, напоминая ожесточенные бои войны 2006 года, при этом армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что близка к установлению полного контроля над городом на фоне интенсивных уличных боев.

По данным Национального информационного агентства Ливана (NNA), артиллерийские обстрелы и авиаудары 13 апреля продолжались, особенно в самом Бинт-Джбейле и вокруг него, тогда как «Хезболла» утверждает, что сдерживает продвижение израильских войск изнутри города.

На 14 апреля в Вашингтоне запланированы дипломатические переговоры израильских и ливанских официальных лиц при посредничестве США, цель которых - выработать рамки соглашения о прекращении огня и более широкий план деэскалации вдоль нестабильной границы.