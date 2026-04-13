Европейские лидеры поздравили Петера Мадьяра с победой на выборах

"Венгрия выбрала Европу", - написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в X в воскресенье вечером, отреагировав таким образом на результаты прошедших в этой стране парламентских выборов.

По словам фон дер Ляйен, "Европа всегда выбирала Венгрию".

"Страна, возвращается на европейский путь. Союз становится сильнее", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Президент Совета Европы Антониу Кошта отметил, что "рекордная явка отражает демократический дух венгерского народа".

"Я надеюсь на тесное сотрудничество с Петером Мадьяром, чтобы сделать Европу сильнее и процветающей", - написал Кошта в своем аккаунте в Х.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола также поздравила Петера Мадьяра с победой. Она подчеркнула в публикации в Х, что "место Венгрии - в сердце Европы".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что победа Петера Мадьяра на выборах - исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии.

В заявлении, опубликованном в X в воскресенье вечером, британский премьер-лейборист поздравил Мадьяра с успехом и заявил, что надеется на сотрудничество с лидером партии "Тиса" во имя безопасности и процветания обеих стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил "Тису" с победой на выборах на венгерском языке.

"Я только что говорил с Петером Мадьяром, чтобы поздравить его с победой в Венгрии!" - написал президент Франции в социальной сети X.

"Франция приветствует победу демократии, приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза и приверженность Венгрии Европе", - отметил Макрон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц написал в Х: "Венгрия приняла решение. Мои самые теплые поздравления с победой на выборах, дорогой Петер Мадьяр!"

Немецкий политик подчеркнул, что "с нетерпением" ждет "совместной работы во имя сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы".

"Венгрия, Польша, ЕС снова вместе!" - написал премьер-министр Польши Дональд Туск в X, реагируя на результаты парламентских выборов.

"Славная победа, дорогие друзья!" - написал он, добавив по-венгерски "Русские - домой!"

"Чехия потеряла союзника в Европейском союзе в лице Виктора Орбана", - заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка, глава правящей партии "Автомобилисты за себя", реагируя на результаты выборов в Венгрии.

Демократы в Конгрессе США расценили результаты парламентских выборов в Венгрии как поражение президента Дональда Трампа.

Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей, написал в Х: "Ультраправый авторитарный Виктор Орбан проиграл выборы. Подхалимы Трампа и экстремисты MAGA будут следующими в ноябре".