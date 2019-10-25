Лыжня при +15 по Цельсию

В Тирольских Альпах уже начинается горнолыжный сезон. Во всяком случае, неофициально и только на одной трассе. У курорта Кицбюэль создали искусственный снежный спуск шириной от 10 до 20 м. и протяжённостью 700 м.

В компании, которая организовала трассу, подчеркивают, что использовали для создания спуска переработанный материал, а сам объект не может повлиять на экологическую обстановку. Экологи критикуют создателей проекта за неразумное расходование энергии и воды. В партии «Зелёных» отметили, что подобные решения ещё можно было бы оправдать необходимостью начать горнолыжный сезон по традицию в декабре, несмотря на глобальное потепление. Но открывать спуск в октябре — это, по словам депутата от «Зелёных» Георг Альдшмида, «Диснейленд в Тирольских Альпах».