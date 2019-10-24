В Испании перезахоронили останки диктатора Франко

В Испании перезахоронили останки бывшего диктатора Франциско Франко. Соответствующее решение власти страны приняли ещё в прошлом году. Родственники диктатора были против эксгумации, но в сентябре Верховный суд Испании отклонил их иск.

Франко пришёл к власти в Испании в 1939 году после гражданской войны в Испании, начавшейся после организованного им военного переворота. Франко правил страной до своей смерти в 1975 году, после чего был похоронен в мемориального комплексе Долина Павших.

В четверг гроб с останками был вынесен из мемориала и доставлен к ожидавшему катафалку, а затем переправлен на вертолёте к кладбищу Мингоррубио на севере от Мадрида, и там перезахоронен в семейном склепе.