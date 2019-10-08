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На Бали спасли брошенных в отеле дельфинов

Из заброшенного отеля на индонезийском острове Бали спасены двое дельфинов. Изначально животных было пять - один дельфин умер от инфекции, двое были освобождены два месяца назад, и вот после успешного лечения двое других афалинов были доставлены в реабилитационный центр в одном из национальных парков перед тем, как были отпущены на волю. Дельфины оказались никому не нужными в результате спора о владении отелем. По индонезийским законам, все типы дельфинов, в том числе афалины, находятся под охраной государства.

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