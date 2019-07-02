Пекин считает манифестантов в Гонконге "экстремистами"

Начавшиеся три недели назад массовые протесты в Гонконге накануне достигли кульминации: в день 22-ой годовщины передачи Британией Китаю Гонконга манифестанты в знак несогласия с законом об экстрадиции в материковый Китай вошли в здание Законодательного собрания.

Полиция применила против участников выступлений слезоточивый газ и дубинки. Стало известно, что комплекс правительственных зданий 2-го июля будет полностью закрыт по соображениям безопасности.