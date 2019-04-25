Трагедия императорских пингвинов

За последние три года на втором по величине месте размножения императорских пингвинов в Антарктиде практически не было пополнения, и начало этого года также выглядит безрадостным. Обычно от 15 000 до 24 000 гнездящихся пар императорских пингвинов ежегодно стекались к месту размножения в заливе Халли-Бей (Halley Bay), считавшемуся безопасным. Но глобальное потепление привело к гибели тысяч птенцов: край ледяного шельфа, где они находились, внезапно откололся и рухнул в море, сообщает Antarctic Science. На тот момент молодняк еще не успел опериться, и поэтому никто не смог удержаться на плаву. Эта катастрофа произошла в 2016 году, но с тех пор взрослые птицы так и не смогли восстановить популяцию.