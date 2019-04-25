День АНЗАК в Таиланде

Бывший австралийский военнопленный возложил венок на военное кладбище в Канчанабури в Таиланде в среду (25 апреля), чтобы отметить День АНЗАК.

102-летний Гарольд Мартин - единственный оставшийся в живых военнопленный, присоединился к другим австралийцам и новозеландцам, которые были посланы на принудительные работы и строили железную дорогу Тай-Бирма во время Второй мировой войны.

День АНЗАК - национальный праздник Австралии и Новой Зеландии - отмечается 25 апреля. В этот день в 1915 году во время Первой мировой войны силы Антанты спустили десант на турецкий полуостров Галлиполи. В последовавших затяжных и кровопролитных сражениях десант не смог развить наступление и в конце года был эвакуирован. Эта неудачная операция получила название Дарданелльской.

Злополучная кампания унесла 130 тысяч жизней. Хотя она и провалилась, дата высадки 25 апреля стала в Австралии и Новой Зеландии днём памяти всех погибших в военных конфликтах.

В Таиландев в День АНЗАК также вспоминают тех, кто был вынужден работать в суровых условиях, чтобы построить железнодорожный путь Тай-Бирма в начале 1940-х годов.