Референдум в Швейцарии: ограничить ли численность населения 10 миллионами человек к 2050 году?

Этим летом в Швейцарии пройдет референдум, на котором будет принято решение об ограничении численности населения страны 10 миллионами человек. Об этом, сообщило правительство страны.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Сторонники инициативы во главе со Швейцарской народной партией (SVP), занимающей большинство мест в парламенте, собрали достаточное количество подписей под петицией, чтобы вынести этот вопрос на всенародное голосование 14 июня.

По данным федерального статистического управления, на конец третьего квартала 2025 года население Швейцарии составляло 9,1 млн человек.

В последние годы около 30 % населения составляют люди, родившиеся за границей. Большинство из них приехали из стран ЕС, а некоторые приняли швейцарское гражданство.

Предложение закрепит в законе правило, согласно которому численность постоянного населения Швейцарии, включая граждан страны и иностранцев с видом на жительство, не должна превышать 10 миллионов человек к 2050 году.

Плакат Швейцарской народной партии (SVP), выступающей за умеренную иммиграционную инициативу, с надписью AP Photo

Если численность населения достигнет 9,5 млн человек до этого времени, правительство предпримет шаги по её ограничению, например, с помощью мер по предоставлению убежища, воссоединению семей, выдаче вида на жительство и пересмотру международных соглашений.

По словам сторонников этой идеи, она поможет защитить окружающую среду, природные ресурсы, инфраструктуру и систему социальной защиты от нагрузки, вызванной ростом населения.

Однако критики, представляющие большую часть политического спектра, говорят, что предложение слишком упрощает сложный вопрос.

Они отмечают, что Швейцария часто пользуется услугами иностранных работников в больницах, гостиницах, на стройках и в университетах, а любые ограничения на миграцию и свободное передвижение людей нарушат существующие международные обязательства.

Люди проходят мимо плаката правой Швейцарской народной партии, изображающего женщину в парандже на фоне швейцарского флага, на центральном вокзале в Женеве, 4 ноября 2009 г. AP Photo

В течение многих лет SVP пыталась ограничить миграцию в богатую альпийскую страну, но с ограниченным успехом.

Референдум 2016 года об автоматической депортации иммигрантов, признанных виновными в мелких правонарушениях, и предложение 2020 года о прекращении свободного передвижения с ЕС провалились в ходе голосования.

Швейцария входит в Шенгенскую зону Европы, созданную более четырех десятилетий назад, которая сегодня объединяет около 29 стран, разрешающих безвизовое передвижение.

Большинство из них являются членами ЕС, однако Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн таковыми не являются. В зоне проживает около 450 миллионов человек.