Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Референдум в Швейцарии: ограничить ли численность населения 10 миллионами человек к 2050 году?

Плакат Швейцарской народной партии (SVP), выступающей за умеренную иммиграционную инициативу, с надписью "Хватит!" на улице в Лозанне, 27 августа 2020 года.
Плакат Швейцарской народной партии (SVP), выступающей за умеренную иммиграционную инициативу, с надписью "Хватит!" на улице в Лозанне, 27 августа 2020 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Швейцария проведёт голосование по вопросу об ограничении численности населения до 10 миллионов к 2050 году — инициативе правой Швейцарской народной партии, которая сталкивает ограничения на иммиграцию с потребностями рынка труда

Этим летом в Швейцарии пройдет референдум, на котором будет принято решение об ограничении численности населения страны 10 миллионами человек. Об этом, сообщило правительство страны.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Сторонники инициативы во главе со Швейцарской народной партией (SVP), занимающей большинство мест в парламенте, собрали достаточное количество подписей под петицией, чтобы вынести этот вопрос на всенародное голосование 14 июня.

По данным федерального статистического управления, на конец третьего квартала 2025 года население Швейцарии составляло 9,1 млн человек.

В последние годы около 30 % населения составляют люди, родившиеся за границей. Большинство из них приехали из стран ЕС, а некоторые приняли швейцарское гражданство.

Предложение закрепит в законе правило, согласно которому численность постоянного населения Швейцарии, включая граждан страны и иностранцев с видом на жительство, не должна превышать 10 миллионов человек к 2050 году.

Плакат Швейцарской народной партии (SVP) за умеренную иммиграционную инициативу с надписью
Плакат Швейцарской народной партии (SVP), выступающей за умеренную иммиграционную инициативу, с надписью AP Photo

Если численность населения достигнет 9,5 млн человек до этого времени, правительство предпримет шаги по её ограничению, например, с помощью мер по предоставлению убежища, воссоединению семей, выдаче вида на жительство и пересмотру международных соглашений.

По словам сторонников этой идеи, она поможет защитить окружающую среду, природные ресурсы, инфраструктуру и систему социальной защиты от нагрузки, вызванной ростом населения.

Однако критики, представляющие большую часть политического спектра, говорят, что предложение слишком упрощает сложный вопрос.

Они отмечают, что Швейцария часто пользуется услугами иностранных работников в больницах, гостиницах, на стройках и в университетах, а любые ограничения на миграцию и свободное передвижение людей нарушат существующие международные обязательства.

Люди проходят мимо плаката правой Швейцарской народной партии, изображающего женщину в парандже перед швейцарским флагом на центральном вокзале в Женеве, 4 ноября 2009 г.
Люди проходят мимо плаката правой Швейцарской народной партии, изображающего женщину в парандже на фоне швейцарского флага, на центральном вокзале в Женеве, 4 ноября 2009 г. AP Photo

В течение многих лет SVP пыталась ограничить миграцию в богатую альпийскую страну, но с ограниченным успехом.

Референдум 2016 года об автоматической депортации иммигрантов, признанных виновными в мелких правонарушениях, и предложение 2020 года о прекращении свободного передвижения с ЕС провалились в ходе голосования.

Швейцария входит в Шенгенскую зону Европы, созданную более четырех десятилетий назад, которая сегодня объединяет около 29 стран, разрешающих безвизовое передвижение.

Большинство из них являются членами ЕС, однако Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн таковыми не являются. В зоне проживает около 450 миллионов человек.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Число погибших при пожаре в Кран-Монтане выросло до 41

Итоги референдума в Швейцарии: обязательной службы для женщин и налога для сверхбогатых не будет

Референдум в Швейцарии: ограничить ли численность населения 10 миллионами человек к 2050 году?