Видео. Сотни скейтеров собрались на марафон вдоль Малекона в Гаване

В субботу сотни роллеров прокатились по гаванскому Малекону, завершив ежегодный городской слёт роллеров марафоном у моря.
Большинство участников были подростками и молодыми людьми, которых привлекает широкий бульвар и открытые виды на Карибское море.
Одни роллеры приехали с многолетней подготовкой, а другие с минимальными навыками, приобретенными на улицах.
Для многих это был редкий шанс покататься вместе в общественном пространстве.
Действие развернулось также на La Piragua в центре Гаваны. Там соревнования по скейт-кроссу, скоростному слалому и прыжкам заполнили вторую половину дня падениями, быстрыми подъемами и аплодисментами.