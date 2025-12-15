Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Участники марафона на роликах мчатся вдоль Малекона в Гаване, Куба, 13 декабря 2025 года
No Comment

Видео. Сотни скейтеров собрались на марафон вдоль Малекона в Гаване

Последние обновления:

Сотни скейтеров, в основном подростки и молодежь, собрались на Малеконе в Гаване на марафон, наслаждаясь редкой возможностью покататься вместе публично.

В субботу сотни роллеров прокатились по гаванскому Малекону, завершив ежегодный городской слёт роллеров марафоном у моря.

Большинство участников были подростками и молодыми людьми, которых привлекает широкий бульвар и открытые виды на Карибское море.

Одни роллеры приехали с многолетней подготовкой, а другие с минимальными навыками, приобретенными на улицах.

Для многих это был редкий шанс покататься вместе в общественном пространстве.

Действие развернулось также на La Piragua в центре Гаваны. Там соревнования по скейт-кроссу, скоростному слалому и прыжкам заполнили вторую половину дня падениями, быстрыми подъемами и аплодисментами.

