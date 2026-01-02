Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Италия ищет своих граждан, пропавших при пожаре на курорте Кран-Монтана

Траур по погибшим в баре курорта Кран-Монтана.
Траур по погибшим в баре курорта Кран-Монтана. Авторское право  AP Photo/ Antonio Calanni
By Euronews
Опубликовано
Глава МИД Италии Антонио Таяни лично приехал на швейцарский курорт Кран-Монтана, ставший площадкой смертоносного пожара в баре. В момент трагедии в нем были и итальянские туристы.

В Швейцарии - пятидневный траур по жертвам и трагедии на швейцарском курорте Кран-Монтана, где в новогоднюю ночь при пожаре в местном баре "Ле Констеласьон" погибли по меньшей мере 40 человек,119 пострадали, есть пропавшие без вести.

В момент возгорания в баре находились гости из разных стран. Италия сообщила. что по крайней мере шесть ее граждан не найдены. В пятницу в Кран-Монтана прибыл глава итальянского МИД Антонио Таяни, который отметил оперативность и эффективность проводимого швейцарцами расследования.

Главная версия смертоносного возгорания в баре - петарда, попавшая в подвесной потолок. Об этом ранее в эфире итальянского телевидения заявлял посол Италии в Берне.

Петарда могла спровоцировать эффект вспышки - внезапного перехода от развивающегося к полностью развитому пожару. При вспышке, отмечают специалисты, температура быстро поднимается до 1000-2000 градусов за очень короткий промежуток времени, а содержание кислорода падает до уровня ниже 4%. Люди без защитной одежды и масок выжить в такой среде не могут. Очевидцы говорят, что, по их наблюдениям, спастись удалось тем, кто смог сразу выбежать на улицу, эвакуация осложнялась небольшой шириной дверного проема.

Сообщается, что "Ле Констеласьон" способен вместить до 300 человек. В момент трагедии, по подсчетам, он был заполнен на две трети.

Выжившие проходят лечение от ожогов и отравления угарным газом, людей распределили между клиниками Швейцарии, Германии, Италии и Франции.

Швейцарские власти идентифицируют жертв смертельного новогоднего пожара в «Le Constellation»

Кран-Монтана: скорбящие почтили память после смертельного пожара на швейцарском горнолыжном курорте

Взрыв и пожар на швейцарском курорте Кран-Монтана: несколько десятков погибших, около 100 раненых