Двое погибших, десятки раненых в результате российского удара по Харькову

Из-под обломков разрушенного жилого дома были извлечены тела трехлетнего мальчика и женщины
По меньшей мере два человека погибли и десятки получили ранения в результате российского удара, разрушившего в пятницу пятиэтажный жилой дом в украинском городе Харькове.
Власти сообщили, что после атаки из-под обломков разрушенного дома было извлечено тело трехлетнего мальчика. По словам главы областной администрации Олега Синегубова, позже было найдено тело женщины.
Как сообщается, в результате атаки также были разрушены другие объекты гражданской инфраструктуры, торговый центр и автомобили.
По меньшей мере 19 человек получили ранения, в том числе шестимесячный ребенок, добавили власти. 16 человек были доставлены в больницы.
"По нашей информации, под завалами могут находиться еще люди. Ликвидация последствий продолжается, - сказал Синегубов после нападения. - Все работают на местах. Сейчас главное - спасти как можно больше людей".
Президент Украины Владимир Зеленский назвал нападение "чудовищным" в своем посте на сайте X. "К сожалению, именно так русские относятся к жизни и людям - они продолжают убивать, несмотря на все усилия мира, и особенно США, в дипломатическом процессе", - добавил он.
Министерство обороны России отрицает факт нападения. "Вооруженные Силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова", - говорится в сообщении ведомства. В нем высказывается предположение, что "в торговом центре "Персона" с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ".
Ранее в пятницу Россия нанесла удар беспилотниками по Запорожью, который местные власти назвали "одним из самых массированных". Были повреждены десятки жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры. Но, по словам главы областной администрации Ивана Федорова, обошлось без жертв.
В ночь на субботу российские силы атаковали Украину 95 беспилотниками, около 80 из них были сбиты или подавленны украинскими силами противовоздушной обороны.