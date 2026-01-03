Двое погибших, десятки раненых в результате российского удара по Харькову

По меньшей мере два человека погибли и десятки получили ранения в результате российского удара, разрушившего в пятницу пятиэтажный жилой дом в украинском городе Харькове.

Власти сообщили, что после атаки из-под обломков разрушенного дома было извлечено тело трехлетнего мальчика. По словам главы областной администрации Олега Синегубова, позже было найдено тело женщины.

Как сообщается, в результате атаки также были разрушены другие объекты гражданской инфраструктуры, торговый центр и автомобили.

Сотрудники экстренных служб работают над тушением пожара после российского ракетного обстрела в Харькове, Украина, пятница, 2 января 2026 года. AP Photo/Andrii Marienko

По меньшей мере 19 человек получили ранения, в том числе шестимесячный ребенок, добавили власти. 16 человек были доставлены в больницы.

"По нашей информации, под завалами могут находиться еще люди. Ликвидация последствий продолжается, - сказал Синегубов после нападения. - Все работают на местах. Сейчас главное - спасти как можно больше людей".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нападение "чудовищным" в своем посте на сайте X. "К сожалению, именно так русские относятся к жизни и людям - они продолжают убивать, несмотря на все усилия мира, и особенно США, в дипломатическом процессе", - добавил он.

Министерство обороны России отрицает факт нападения. "Вооруженные Силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова", - говорится в сообщении ведомства. В нем высказывается предположение, что "в торговом центре "Персона" с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ".

Ранее в пятницу Россия нанесла удар беспилотниками по Запорожью, который местные власти назвали "одним из самых массированных". Были повреждены десятки жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры. Но, по словам главы областной администрации Ивана Федорова, обошлось без жертв.

В ночь на субботу российские силы атаковали Украину 95 беспилотниками, около 80 из них были сбиты или подавленны украинскими силами противовоздушной обороны.