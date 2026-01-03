Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Двое погибших, десятки раненых в результате российского удара по Харькову

Сотрудники службы спасения работают над тушением пожара после ракетного удара России в Харькове, Украина, пятница, 2 января 2026 года.
Сотрудники службы спасения работают над тушением пожара после ракетного удара России в Харькове, Украина, пятница, 2 января 2026 года. Авторское право  AP Photo/Andrii Marienko
By Emma De Ruiter
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Из-под обломков разрушенного жилого дома были извлечены тела трехлетнего мальчика и женщины

По меньшей мере два человека погибли и десятки получили ранения в результате российского удара, разрушившего в пятницу пятиэтажный жилой дом в украинском городе Харькове.

Власти сообщили, что после атаки из-под обломков разрушенного дома было извлечено тело трехлетнего мальчика. По словам главы областной администрации Олега Синегубова, позже было найдено тело женщины.

Как сообщается, в результате атаки также были разрушены другие объекты гражданской инфраструктуры, торговый центр и автомобили.

Сотрудники экстренных служб работают над тушением пожара после российского ракетного обстрела в Харькове, Украина, пятница, 2 января 2026 года.
Сотрудники экстренных служб работают над тушением пожара после российского ракетного обстрела в Харькове, Украина, пятница, 2 января 2026 года.

По меньшей мере 19 человек получили ранения, в том числе шестимесячный ребенок, добавили власти. 16 человек были доставлены в больницы.

"По нашей информации, под завалами могут находиться еще люди. Ликвидация последствий продолжается, - сказал Синегубов после нападения. - Все работают на местах. Сейчас главное - спасти как можно больше людей".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нападение "чудовищным" в своем посте на сайте X. "К сожалению, именно так русские относятся к жизни и людям - они продолжают убивать, несмотря на все усилия мира, и особенно США, в дипломатическом процессе", - добавил он.

Министерство обороны России отрицает факт нападения. "Вооруженные Силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова", - говорится в сообщении ведомства. В нем высказывается предположение, что "в торговом центре "Персона" с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ".

Ранее в пятницу Россия нанесла удар беспилотниками по Запорожью, который местные власти назвали "одним из самых массированных". Были повреждены десятки жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры. Но, по словам главы областной администрации Ивана Федорова, обошлось без жертв.

В ночь на субботу российские силы атаковали Украину 95 беспилотниками, около 80 из них были сбиты или подавленны украинскими силами противовоздушной обороны.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

