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Китай резко повысил цены на контрацептивы, чтобы подстегнуть рождаемость

Пара проходит мимо мужчин, одетых в презервативы, во время акции по борьбе со СПИДом, которая проходит в Пекине в субботу, 29 ноября 2003 года, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом.
Пара проходит мимо мужчин, одетых в презервативы, во время акции по борьбе со СПИДом, которая проходит в Пекине в субботу, 29 ноября 2003 года, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом. Авторское право  GREG BAKER/AP
Авторское право GREG BAKER/AP
By Euronews и AFP
Опубликовано Последние обновления
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Китай повысил стоимость презервативов и других контрацептивов в рамках усилий по стимулированию рождаемости, но жители Пекина и аналитики говорят, что этот шаг вряд ли возымеет большой эффект.

Решение принято Пекином в рамках кампании по стимулированию рождаемости, которая сменила десятилетиями существованию политику сдерживания прироста населения.

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С 1 января все контрацептивы облагаются 13-процентным НДС. Молодые жители Китая относят к нововведению с иронией. Девушка, представившаяся Джессикой, заявила в интервью AFP, что нежелание молодых иметь потомство связано с постоянным давлением на работе и в быту, ростом цен и социальным неравенством. "Людям не хватает уверенности в будущем, поэтому они не хотят детей", - отметила она.

33-летняя Сюй Вантин убеждена, что те, кому нужны контрацептивы, будут покупать их и по более высоким ценам, напомнив, что они также важны для репродуктивного здоровья женщин.

На фоне старения населения и резкого снижения числа заключаемых браков Китай ослабил свою политику "один ребенок на семью" в 2016 году, разрешив парам заводить двоих детей, а в 2021 году - троих. Наблюдатели отмечают, что подорожание контрацептивов незначительно по сравнению с высокими расходами на содержание ребенка.

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