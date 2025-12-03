Видео. Более 5 300 рейсов сорваны: первый nor’easter в США несет снег на Средний Запад и Северо-Восток

Во вторник по всей территории США произошли серьёзные перебои в транспортном сообщении: первый в сезоне северо-восточный шторм принёс сильные снегопады в районы Среднего Запада и Северо-Востока, из-за чего отменили или задержали более 5 300 рейсов и пострадали трансатлантические перелёты.
В аэропорту Чикаго О'Хара выпало более 8 дюймов снега, что стало самым высоким суточным показателем для ноября за всю историю наблюдений, а северные районы Новой Англии готовились к снегопадам до 10 дюймов.
Национальная метеослужба США объявила предупреждения о зимнем шторме в ряде штатов, предупредив об опасной обстановке на дорогах, поскольку гололедица, туман и снег продолжали осложнять послепраздничные поездки.