Видео. Более 5 300 рейсов сорваны: первый nor’easter в США несет снег на Средний Запад и Северо-Восток

В понедельник, 3 февраля 2014 года, снегоочиститель очищает ВПП в международном аэропорту Ньюарк Либерти (Ньюарк, Нью-Джерси). В Ньюарке ожидается до пяти дюймов снега.
Более 5 300 рейсов сорваны: первый nor'easter в США несет снег на Средний Запад и Северо-Восток

Последние обновления:

Суровая зимняя погода в США нарушила работу авиа- и автотранспорта, вызвав задержки, затрагивающие европейских пассажиров трансатлантических рейсов.

Во вторник по всей территории США произошли серьёзные перебои в транспортном сообщении: первый в сезоне северо-восточный шторм принёс сильные снегопады в районы Среднего Запада и Северо-Востока, из-за чего отменили или задержали более 5 300 рейсов и пострадали трансатлантические перелёты.

В аэропорту Чикаго О'Хара выпало более 8 дюймов снега, что стало самым высоким суточным показателем для ноября за всю историю наблюдений, а северные районы Новой Англии готовились к снегопадам до 10 дюймов.

Национальная метеослужба США объявила предупреждения о зимнем шторме в ряде штатов, предупредив об опасной обстановке на дорогах, поскольку гололедица, туман и снег продолжали осложнять послепраздничные поездки.

