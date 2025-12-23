Польша размещает антидроновую систему на границе с Беларусью. Лукашенко строит оружейный завод?

В Озеранах Мале, недалеко от польско-белорусской границы, построена новая наблюдательная вышка, на которой будет установлен первый кластер систем противодействия беспилотникам.

В контексте безопасности правительство Польши уже не первый год привлекает внимание общественности к проблеме нелегального пересечения границы и миграции. В то же время все чаще звучат заявления о том, что реальные угрозы, скорее всего, исходят от военных действий Беларуси. Как отмечает Belsat, ссылаясь на белорусскую оппозиционную организацию BELPOL, под Минском строится завод по производству артиллерийских и ракетных боеприпасов. "Учитывая масштабы и объемы производства, конечным потребителем будет Российская Федерация", - утверждает оппозиционер Владимир Жихар в репортаже, опубликованном на YouTube.

Система защиты от БПЛА на польско-белорусской границе

"Эта особенная наблюдательная вышка, потому что на ней устанавливается первый кластер системы борьбы с беспилотниками, который будет защищать польскую границу. Уже в январе этот кластер будет введен в строй", - заявил министр внутренних дел Польши Мартин Кервиньский.

Во вторник он и премьер-министр Дональд Туск также посетили пограничный пункт в Бобровниках. Этот визит, отмечают наблюдатели, призван подчеркнуть намерение польских властей повысить безопасность на польско-белорусской границе и уровень защиты от угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов.

Вышка в Озеранах Мале является одной из пяти таких конструкций, которые были построены в последние месяцы. Они были установлены, в частности, в районе рек Свислочь и Источанка. Стоимость всего проекта составила около 47 млн злотых.

Туск: "Более 6 000 человек проведут сочельник на границе".

Как заявил Дональд Туск, в канун Рождества на дежурстве будут находиться более 4000 солдат и несколько сотен сотрудников пограничной охраны и полиции. "В общей сложности более 6000 человек проведут канун Рождества на границе, и мы будем с теплотой вспоминать о них, а также помнить, что благодаря им все остальные могут безопасно провести праздники дома", — сказал глава правительства.

В то же время Кервиньский обратил внимание на проблему безопасность границ, заявив, что были пресечены "почти 30 000 попыток незаконного пересечения польской границы". "Это показывает, с каким вызовом мы сталкиваемся", - указал министр. Тем временем активисты и правозащитники в один голос утверждают, что, несмотря на уменьшение числа обращений мигрантов за помощью, гуманитарная ситуация остается сложной.

Спасатели говорят о телах в лесу

На фоне действий властей по укреплению польско-белорусской границы, активисты сообщают как о просьбах о помощи со стороны мигрантов, так и об обнаружении тел в лесу. К июлю 2025 года пограничная служба и прокуратура подтвердили обнаружение по меньшей мере 10 трупов иностранцев, хотя точное число жертв остается неизвестным. Организация "We are montoring", которая документирует кризис в цифрах, пишет о 14 случаях в 2025 году.

Группы поддержки продолжают получать звонки с просьбами о помощи, сообщил в интервью Euronews активист, работающий в Подляшье и пожелавший остаться неизвестным.

"Лукашенко вывел мигрантов из зоны, как они договорились с момента открытия границ, но это не тот человек, с которым можно договариваться. Проблема в том, что эти люди находятся под Минском, под Гродно и так далее, и пытаются перейти через пограничный пункт. Но они не могут этого сделать, потому что суд не дает им временного убежища (заявление о временной защите)".

Лукашенко строит оружейный завод?

Военная деятельность Беларуси не является официальной, но все чаще говорят о ее участии в войне России в Украине. Недавно оппозиционная организация BELPOL в видеоролике на YouTube показала, что под Минском строится завод по производству оружия. Как отмечает группа, проект "Участок", строительство которого ведется с ноября 2023 года, предусматривает запуск полного цикла производства артиллерийских и реактивных боеприпасов советских калибров - 122 мм и 152 мм. Завершение строительства завода запланировано на декабрь следующего года.

Сообщается, что для этого проекта создан специальный завод, который, как ожидается, сыграет значительную роль в расширении белорусской промышленности по производству боеприпасов. Завод будет расположен в Слуцкой области, примерно в 60 км от Минска.

Представитель BELPOL отметил, что в настоящее время Беларусь не производит ключевые компоненты взрывчатых веществ, поэтому завод будет вынужден использовать импортные технологии и сырье, а основными партнерами Беларуси в этом предприятии станут Россия и Китай.