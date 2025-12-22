Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
На фото, предоставленном Blue Origin, изображена Михаэла Бентхаус, инженер из Германии, стремящаяся стать первым человеком на инвалидной коляске в космосе
No Comment

Видео. Немецкий инженер-параплегик стал первым человеком на инвалидной коляске, полетевшим в космос

Последние обновления:

Инженер-параплегик из Германии вошёл в состав экипажа, совершившего суборбитальный полёт на корабле компании Джеффа Безоса Blue Origin.

Михаэла Бентхаус, инженер из Германии, живущая с параплегией, стала первым человеком на инвалидной коляске, отправившимся в космос, после суборбитального полета компании Blue Origin из Западного Техаса.

10-минутный полет, давший более трех минут невесомости, потребовал лишь небольших доработок капсулы New Shepard, изначально спроектированной с учетом доступности.

Blue Origin добавила средства для пересадки, чтобы помочь 33-летней Бентхаус, получившей травму семь лет назад в результате несчастного случая на горном велосипеде. Эта частная миссия подчеркивает растущие усилия по повышению инклюзивности космических полетов.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА