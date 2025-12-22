Видео. Немецкий инженер-параплегик стал первым человеком на инвалидной коляске, полетевшим в космос

Михаэла Бентхаус, инженер из Германии, живущая с параплегией, стала первым человеком на инвалидной коляске, отправившимся в космос, после суборбитального полета компании Blue Origin из Западного Техаса.

10-минутный полет, давший более трех минут невесомости, потребовал лишь небольших доработок капсулы New Shepard, изначально спроектированной с учетом доступности.

Blue Origin добавила средства для пересадки, чтобы помочь 33-летней Бентхаус, получившей травму семь лет назад в результате несчастного случая на горном велосипеде. Эта частная миссия подчеркивает растущие усилия по повышению инклюзивности космических полетов.