Франция строит новый атомный авианосец взамен флагмана "Шарль де Голль

Президент Франции подтвердил строительство атомного авианосца водоизмещением 78 000 т, способного нести до 30 реактивных самолётов. Его ввод в строй запланирован на 2038 год. Стоимость проекта PA‑NG - 10 млрд евро; это будет крупнейший военный корабль в Европе, в его создании участвуют 800 фирм.
Президент Эммануэль Макрон подтвердил в воскресенье, что Франция построит новый атомный авианосец, который станет важным дополнением к военно‑морскому потенциалу страны, несмотря на напряжённую ситуацию с государственными финансами.
Выступая перед французскими войсками в Абу‑Даби, Макрон сообщил, что решение о начале строительства Porte‑Avions Nouvelle Génération (PA‑NG) было принято на этой неделе.
"В век хищников мы должны быть сильными, чтобы нас боялись, и особенно сильными на море", - сказал Макрон, совершивший традиционную рождественскую поездку президента к военнослужащим, размещённым за рубежом.
"Именно поэтому, в соответствии с двумя последними законами о военном программировании и после тщательного и внимательного анализа, я решил оснастить Францию новым авианосцем", - добавил президент.
Что известно о новом атомном авианосце
Строительство корабля, известного как Porte‑Avions Nouvelle Génération (PA‑NG), планируется завершить в 2038 году. Он заменит устаревающий флагман Франции — авианосец «Шарль де Голль», введённый в строй в 2001 году.
Водоизмещение нового корабля составит около 78 000 тонн, длина — 310 метров. Для сравнения: у «Шарля де Голля» — 42 000 тонн и 261 метр.
Даже при этом новый авианосец будет меньше крупнейшего военного корабля в мире — USS Gerald R. Ford, водоизмещением свыше 100 000 тонн и длиной 334 метра.
Как и его предшественник, французский авианосец получит ядерную силовую установку и будет оснащён истребителями Rafale M.
Корабль оборудуют двумя или тремя электромагнитными катапультами (EMALS), обеспечивающими быстрый запуск самолётов.
Макрон отметил, что проект задействует около 800 поставщиков, 80% из которых — малые и средние предприятия.
"Я лично гарантирую это обязательство в поддержку наших компаний и посещу верфь в феврале следующего года, чтобы встретиться с ними", — сказал он.
Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что новый авианосец будет способен участвовать в операциях с тяжёлым вооружением и большой дальностью плавания по первому требованию, многократно и в течение длительного времени.
Стоимость программы оценивается примерно в 10,25 млрд евро. Работы над компонентами ядерной установки начались в прошлом году, а окончательный заказ должен быть размещён в рамках бюджета на 2025 год.
Некоторые французские законодатели из центристских и умеренно левых партий недавно предложили отложить проект из‑за напряжённого состояния государственных финансов.
Увеличение расходов на оборону
Макрон объявил о дополнительных военных расходах в размере 6,5 млрд евро в ближайшие два года. По его словам, в 2027 году, последнем году его второго срока, Франция намерена довести оборонный бюджет до 64 млрд евро — вдвое больше, чем 32 млрд евро, выделенные в 2017 году, когда он вступил в должность.
В настоящее время вооружённые силы Франции насчитывают около 200 000 военнослужащих и более 40 000 резервистов, что делает их вторыми по численности в Европейском союзе после Польши. К 2030 году Франция планирует увеличить число резервистов до 80 000 человек.
Франция — одна из немногих европейских стран, эксплуатирующих авианосец, наряду с Великобританией, Италией и Испанией. PA‑NG станет крупнейшим военным кораблём, когда‑либо построенным в Европе.
Европейские возможности остаются ограниченными по сравнению с 11 авианосцами США и тремя авианосцами Китая. Франция — единственная ядерная держава ЕС и единственная европейская страна, эксплуатирующая атомный авианосец.
Макрон впервые объявил о планах строительства нового авианосца в 2020 году. "Шарль де Голль", введённый в строй в 2001 году после 15 лет проектирования и строительства, остаётся единственным авианосцем Франции и единственным атомным авианосцем за пределами ВМС США.
Корабль играет ключевую роль в операциях французских сил НАТО — от Афганистана до миссий против так называемого «Исламского государства» в Сирии и Ираке.
Однако за годы службы авианосец неоднократно сталкивался с техническими проблемами, включая неисправности гребного винта, требовавшие ремонта, и проводил значительные периоды в сухом доке для обслуживания.