Франция строит новый атомный авианосец взамен флагмана "Шарль де Голль

Президент Эммануэль Макрон подтвердил в воскресенье, что Франция построит новый атомный авианосец, который станет важным дополнением к военно‑морскому потенциалу страны, несмотря на напряжённую ситуацию с государственными финансами.

Выступая перед французскими войсками в Абу‑Даби, Макрон сообщил, что решение о начале строительства Porte‑Avions Nouvelle Génération (PA‑NG) было принято на этой неделе.

"В век хищников мы должны быть сильными, чтобы нас боялись, и особенно сильными на море", - сказал Макрон, совершивший традиционную рождественскую поездку президента к военнослужащим, размещённым за рубежом.

"Именно поэтому, в соответствии с двумя последними законами о военном программировании и после тщательного и внимательного анализа, я решил оснастить Францию новым авианосцем", - добавил президент.

Что известно о новом атомном авианосце

Строительство корабля, известного как Porte‑Avions Nouvelle Génération (PA‑NG), планируется завершить в 2038 году. Он заменит устаревающий флагман Франции — авианосец «Шарль де Голль», введённый в строй в 2001 году.

Водоизмещение нового корабля составит около 78 000 тонн, длина — 310 метров. Для сравнения: у «Шарля де Голля» — 42 000 тонн и 261 метр.

Даже при этом новый авианосец будет меньше крупнейшего военного корабля в мире — USS Gerald R. Ford, водоизмещением свыше 100 000 тонн и длиной 334 метра.

Как и его предшественник, французский авианосец получит ядерную силовую установку и будет оснащён истребителями Rafale M.

Корабль оборудуют двумя или тремя электромагнитными катапультами (EMALS), обеспечивающими быстрый запуск самолётов.

Французский атомный авианосец AP Photo

Макрон отметил, что проект задействует около 800 поставщиков, 80% из которых — малые и средние предприятия.

"Я лично гарантирую это обязательство в поддержку наших компаний и посещу верфь в феврале следующего года, чтобы встретиться с ними", — сказал он.

Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что новый авианосец будет способен участвовать в операциях с тяжёлым вооружением и большой дальностью плавания по первому требованию, многократно и в течение длительного времени.

Стоимость программы оценивается примерно в 10,25 млрд евро. Работы над компонентами ядерной установки начались в прошлом году, а окончательный заказ должен быть размещён в рамках бюджета на 2025 год.

Некоторые французские законодатели из центристских и умеренно левых партий недавно предложили отложить проект из‑за напряжённого состояния государственных финансов.

Увеличение расходов на оборону

Макрон объявил о дополнительных военных расходах в размере 6,5 млрд евро в ближайшие два года. По его словам, в 2027 году, последнем году его второго срока, Франция намерена довести оборонный бюджет до 64 млрд евро — вдвое больше, чем 32 млрд евро, выделенные в 2017 году, когда он вступил в должность.

В настоящее время вооружённые силы Франции насчитывают около 200 000 военнослужащих и более 40 000 резервистов, что делает их вторыми по численности в Европейском союзе после Польши. К 2030 году Франция планирует увеличить число резервистов до 80 000 человек.

Франция — одна из немногих европейских стран, эксплуатирующих авианосец, наряду с Великобританией, Италией и Испанией. PA‑NG станет крупнейшим военным кораблём, когда‑либо построенным в Европе.

Европейские возможности остаются ограниченными по сравнению с 11 авианосцами США и тремя авианосцами Китая. Франция — единственная ядерная держава ЕС и единственная европейская страна, эксплуатирующая атомный авианосец.

Макрон впервые объявил о планах строительства нового авианосца в 2020 году. "Шарль де Голль", введённый в строй в 2001 году после 15 лет проектирования и строительства, остаётся единственным авианосцем Франции и единственным атомным авианосцем за пределами ВМС США.

Корабль играет ключевую роль в операциях французских сил НАТО — от Афганистана до миссий против так называемого «Исламского государства» в Сирии и Ираке.

Однако за годы службы авианосец неоднократно сталкивался с техническими проблемами, включая неисправности гребного винта, требовавшие ремонта, и проводил значительные периоды в сухом доке для обслуживания.