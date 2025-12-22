Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Следователи работают на месте, где в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Фаниль Сарваров, начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ
No Comment

Видео. Высокопоставленный российский генерал погиб при взрыве автомобиля в Москве

Последние обновления:

В Москве погиб высокопоставленный российский военный: это произошло в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного под его автомобилем.

Российский генерал погиб утром в понедельник в Москве, когда под его автомобилем сработало взрывное устройство, сообщили власти.

Генерал-лейтенант Фаниль Сарваров, начальник Управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России, скончался от полученных ранений, сообщили в Следственном комитете России.

Взрыв повредил несколько припаркованных поблизости автомобилей, пока криминалисты осматривали поврежденную машину и прилегающую территорию.

Убийство произошло после двух аналогичных нападений за последний год, нацеленных на высокопоставленных российских офицеров возле их мест проживания.

Избранное

Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
