Видео. Проливные дожди вызвали масштабные наводнения на юге Франции

Сильное наводнение затронуло несколько городов во французском департаменте Эро после проливных дождей, которые принесли двухмесячную норму осадков всего за три дня.
В Монпелье река Лез вышла из берегов, затопив дороги, трамвайные линии и общественный транспорт, а многие улицы оказались непроезжими.
Реки также вышли из берегов вблизи Безье, затопив дома в Сент-Тибери. В прибрежном городке Палава-ле-Фло десятки жителей были эвакуированы в пункты временного размещения.
Власти сообщили об отключениях электроэнергии, затронувших около 1 000 домов, при этом предупреждения об экстремальных погодных условиях остаются в силе.