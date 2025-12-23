Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Наводнение нарушает повседневную жизнь в департаменте Эро на юге Франции
No Comment

Видео. Проливные дожди вызвали масштабные наводнения на юге Франции

Последние обновления:

Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в департаменте Эро на юге Франции, вынудив жителей эвакуироваться и нарушив работу транспорта и электроснабжения.

Сильное наводнение затронуло несколько городов во французском департаменте Эро после проливных дождей, которые принесли двухмесячную норму осадков всего за три дня.

В Монпелье река Лез вышла из берегов, затопив дороги, трамвайные линии и общественный транспорт, а многие улицы оказались непроезжими.

Реки также вышли из берегов вблизи Безье, затопив дома в Сент-Тибери. В прибрежном городке Палава-ле-Фло десятки жителей были эвакуированы в пункты временного размещения.

Власти сообщили об отключениях электроэнергии, затронувших около 1 000 домов, при этом предупреждения об экстремальных погодных условиях остаются в силе.

