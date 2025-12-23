Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Сторонники правительства едут на мотоциклах по Каракасу, Венесуэла.
No Comment

Видео. Венесуэла: сторонники власти провели мотопробег в Каракасе против вмешательства США

Последние обновления:

Сторонники властей в понедельник провели мотопробег-протест в Каракасе, пока Национальная ассамблея Венесуэлы обсуждала проект антипиратского закона, связанного с морской торговлей.

В понедельник, во время обсуждения в Национальной ассамблее проекта закона о борьбе с пиратством, на улицы Каракаса вышла мотоциклетная колонна сторонников правительства.

Некоторые участники акции были в пиратских костюмах и несли плакаты, устроив символическую демонстрацию, пока депутаты обсуждали законопроект, касающийся свободы судоходства и торговли.

Митинг совпал с прибытием высокопоставленных чиновников в здание ассамблеи.

Проект, одобренный в первом чтении, должен пройти второе парламентское обсуждение, после чего может стать законом, в то время как за пределами зала продолжались публичные демонстрации.

