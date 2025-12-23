Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Люди укрываются на станции метро, используемой как бомбоубежище, во время атаки российских беспилотников в Киеве, Украина, во вторник, 23 декабря 2025 года.
No Comment

Видео. Три человека погибли в результате массированной атаки российских беспилотников на Украину

Последние обновления:

Россия нанесла по Украине массированный удар с воздуха, применив более 650 беспилотных летательных аппаратов и запустив десятки ракет.

Россия провела одну из крупнейших с начала войны воздушных атак по Украине, выпустив более 650 дронов и около трех десятков ракет, сообщили во вторник украинские власти. Средства ПВО были активны в течение нескольких часов, о взрывах сообщали далеко от линии фронта.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в северо-западной Житомирской области в результате атаки погиб ребенок. В Киевской области женщина погибла от удара дрона, еще одну смерть мирного жителя подтвердили в западной Хмельницкой области.

Сообщается о повреждениях домов и инфраструктуры, спасатели все еще оценивают масштаб последствий.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА