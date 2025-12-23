Видео. Три человека погибли в результате массированной атаки российских беспилотников на Украину

Россия провела одну из крупнейших с начала войны воздушных атак по Украине, выпустив более 650 дронов и около трех десятков ракет, сообщили во вторник украинские власти. Средства ПВО были активны в течение нескольких часов, о взрывах сообщали далеко от линии фронта.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в северо-западной Житомирской области в результате атаки погиб ребенок. В Киевской области женщина погибла от удара дрона, еще одну смерть мирного жителя подтвердили в западной Хмельницкой области.
Сообщается о повреждениях домов и инфраструктуры, спасатели все еще оценивают масштаб последствий.