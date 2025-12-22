Видео. Животные Берлинского зоопарка лакомятся рождественскими угощениями

В Берлинском зоопарке в этом месяце праздничное настроение охватило даже животных. Панд, дикобразов, львов и верблюдов угостили мешочками в стиле Адвента и сапожками Святого Николая, наполненными рождественскими угощениями и сюрпризами в форме ёлочек.

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Смотрители говорят, что такие угощения стимулируют естественный поиск пищи и при этом привносят в распорядок животных немного сезонного веселья.

Посетители наблюдали, как любимцы зоопарка лапами теребили, толкали и распаковывали свои подарки, каждый по-своему. Для смотрителей это было не столько украшение, сколько обогащение среды.