Украина нанесла удары по российскому нефтяному терминалу, истребитилям и катерам

В понедельник Украина нанесла несколько ударов по российским объектам, повредив нефтяной терминал, трубопровод, два истребителя и два судна, сообщают украинские официальные лица.

Генеральный штаб Украины сообщил в понедельник об ударе по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаза", складу боеприпасов и пусковой площадке для беспилотников на российской и оккупированной Россией украинской территории.

На юге Краснодарского края России был поврежден трубопровод, два дока и два судна, что привело к крупному пожару, говорится в заявлении. Украинские официальные лица не уточнили, какие системы вооружений были задействованы в операции.

Ракета украинского производства поразила временный объект 92-й бригады речных катеров России в Оленевке на оккупированном Крымском полуострове, добавили в Генштабе.

Еще один удар был нанесен по складу боеприпасов на оккупированной Россией территории Донецкой области Украины, чтобы помешать российскому продвижению там, говорится в заявлении. Также была повреждена установка для запуска российских беспилотников.

В ходе отдельной атаки украинские партизаны подожгли два российских истребителя на аэродроме под Липецком на западе России, сообщила военная разведка Украины.

Министерство обороны России сообщило только, что силы РФ перехватили несколько украинских беспилотников за ночь, в том числе три над Краснодарским краем.

Эти операции являются частью продолжающейся стратегии Украины, направленной на подрыв российского военного потенциала и нанесение ударов по целям в тылу врага, поскольку Москва продолжает свою почти четырехлетнюю войну.

Эти атаки также направлены на то, чтобы опровергнуть заявления президента Владимира Путина о том, что российские войска занимают сильные военные позиции во время мирных переговоров под руководством США, которые пока не привели к прорыву по основным вопросам.

Москва продолжает кампанию на истощение

Россия продолжает войну на истощение, нанося удары по населенным пунктам на Донбассе - термин, используемый для обозначения восточных областей Украины, Донецкой и Луганской, которые Москва частично оккупировала и которые остаются ключевыми для ее максималистских требований прекратить войну.

На константиновском направлении в Донецкой области российские войска за последние 24 часа нанесли 27 ударов по нескольким населенным пунктам, сообщил в понедельник Генеральный штаб Украины.

В прифронтовом городе, население которого до войны составляло 67 000 человек, осталось около 4300 жителей, включая детей, чьи родители отказываются эвакуироваться.

Российские авиабомбы разрушили целые кварталы, а постоянное наблюдение с беспилотников заставляет пешеходов укрываться под деревьями и крышами, сообщают украинские военные.

Украинская оборона пока не позволяет российским войскам продвинуться вглубь города.

Кремль также продолжает кампанию против энергетической инфраструктуры Украины, стремясь лишить гражданское население отопления и водоснабжения в зимний период.

С момента начала полномасштабного вторжения в начале 2022 года Россия наносит удары по украинским энергосистемам, а Киев называет эту тактику "вооружением зимы".

Энергетические объекты в пяти украинских регионах подверглись нападению в течение минувшей ночи, сообщило Министерство энергетики Украины.

По данным ВВС Украины, за ночь Россия выпустила по территории Украины 86 беспилотников различных типов. Украинская оборона уничтожила 58 из них, сообщили официальные лица.