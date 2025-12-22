Трамп назначил спецпосланника США в Гренландии. Дания требует уважать суверинитет

Президент Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником США в Гренландии, который уже заявил, что для него станет честью служить "делу присоединения Гренландии к США".

Правительство Дании выразило протест.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что, все страны, включая США, должны проявлять уважение к территориальной целостности королевства.

"Я глубоко расстроен новостью о том, что президент назначил специального посланника, и я особенно расстроен и считаю совершенно неприемлемым то, как этот специальный посланник сейчас комментирует ситуацию, создавая впечатление, что у него есть мандат на то, чтобы сделать Гренландию американской", - сказал министр.

МИД Дании вызвал посла США для объяснений. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия принадлежит гренландскому народу, и территориальная целостность острова нужно уважать.

"Мы уже говорили это раньше. Теперь мы говорим это снова. Национальные границы и суверенитет государств укоренены в международном праве", - говорится также в совместном заявлении премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена.

"Это фундаментальные принципы. Вы не можете аннексировать другую страну. Даже если речь идет о международной безопасности".

"Гренландия принадлежит гренландцам, и США не должны захватывать Гренландию. Мы ожидаем уважения к нашей совместной территориальной целостности".

Премьер-министр Гренландии также добавил, что хотя остров и приветствует сотрудничество с другими странами, оно должно осуществляться с уважением к гренландцам и их ценностям.

Трамп неоднократно призывал к установлению юрисдикции США над обширным, богатым полезными ископаемыми североатлантическим островом во время переходного президентского периода и в первые месяцы своего второго срока. Он не исключил использования военной силы для установления контроля над стратегически расположенной территорией.

В марте вице-президент Джей Ди Вэнс посетил удаленную военную базу США в Гренландии и обвинил Данию в недостаточном инвестировании в эту территорию.

Эта тема исчезла из заголовков газет, а затем вновь всплыла в связи с воскресным заявлением. В августе датские власти вызвали посла США после сообщения о том, что по меньшей мере три человека, связанные с Трампом, проводили тайные операции по оказанию влияния в Гренландии.

Дания и США являются союзниками по НАТО.

Ранее в этом месяце Датская служба оборонной разведки в своем ежегодном докладе заявила, что США используют свою экономическую мощь для "утверждения своей воли" и угрожают военной силой как против друзей, так и против врагов.

Гренландия, где проживает около 57 000 человек, входит в состав Королевства Дания уже более 600 лет, но в 1979 году получила значительную автономию. Гренландия контролирует большинство внутренних дел, в то время как Дания занимается обороной и внешней политикой.