Сотни посетителей в египетском Луксоре встали до рассвета в воскресенье, чтобы увидеть, как восход в день зимнего солнцестояния совпадает с древним храмом, 21 декабря 2025
Видео. Зимнее солнцестояние: восход солнца совпадает с осью храма Карнака в Луксоре (Египет)

В Луксоре сотни посетителей наблюдали, как восход зимнего солнцестояния совпал с храмом Амона-Ра в Карнаке, ознаменовав начало астрономической зимы.

В египетском городе Луксоре в воскресенье сотни посетителей встали до рассвета, чтобы увидеть, как восход солнца в день зимнего солнцестояния совпадает по оси с древним храмом.

Когда солнце показалось, его первые лучи прошли вдоль центральной оси храма Амона-Ра в Карнаке. Это явление отмечает самый короткий день года и начало астрономической зимы.

Многие в толпе замолчали, когда золотые лучи пронзили залы храма.

Луксор расположен на Ниле, примерно в 650 километрах к югу от Каира, и в нём находятся некоторые из самых известных древних памятников Египта.

