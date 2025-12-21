Десятки файлов по делу Эпштейна исчезли с правительственного сайта

По меньшей мере 16 файлов исчезли с общедоступной страницы Министерства юстиции с документами, связанными с Джеффри Эпштейном, менее чем через сутки после их размещения, без объяснений со стороны правительства и без уведомления общественности.

Пропавшие файлы, которые были доступны в пятницу и перестали быть доступными к субботе, включали изображения картин с обнаженными женщинами, а также серию фотографий, расположенных на письменном столе и в ящиках стола. На этом снимке в ящике среди других фотографий была фотография Трампа, а также Эпштейна, Мелании Трамп и давней помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл.

Министерство юстиции не ответило в субботу на вопросы о причинах исчезновения файлов, но в сообщении на сайте X говорится, что "фотографии и другие материалы будут продолжать проверяться и редактироваться в соответствии с законом из соображений осторожности по мере получения дополнительной информации".

В Интернете необъяснимая пропажа файлов вызвала спекуляции о том, что именно было удалено и почему общественность не была уведомлена, усугубив давнюю интригу вокруг Эпштейна и влиятельных фигур, которые его окружали. Демократы из комитета по надзору Палаты представителей указали на пропавшее изображение с фотографией Трампа в посте на сайте X, написав: "Что еще скрывают? Нам нужна прозрачность для американской общественности".

Этот эпизод усилил опасения, которые уже возникли после долгожданного обнародования документов Министерства юстиции. Десятки тысяч страниц, ставшие достоянием общественности, не дали практически никаких новых сведений о преступлениях Эпштейна или решениях прокуратуры, которые позволили ему в течение многих лет избегать серьезных обвинений со стороны федеральных властей, и при этом были опущены некоторые из наиболее тщательно изучаемых материалов, включая интервью ФБР с жертвами и внутренние записки Министерства юстиции по поводу решений о предъявлении обвинений.

Мало нового в первых раскрытиях

Некоторые из наиболее значимых записей об Эпштейне, которые ожидались, нигде не содержатся в первоначальных материалах Министерства юстиции, насчитывающих десятки тысяч страниц.

Отсутствуют интервью ФБР с пострадавшими и внутренние служебные записки Министерства юстиции, в которых рассматриваются решения о предъявлении обвинений, - записи, которые могли бы помочь объяснить, как следователи рассматривали дело.

Пробелы идут дальше.

В записях, которые должны быть опубликованы в соответствии с законом, недавно принятым Конгрессом, почти не упоминаются некоторые влиятельные фигуры, давно связанные с Эпштейном, включая бывшего британского принца Эндрю, что вновь ставит вопросы о том, кто подвергался тщательному изучению, а кто нет.

Среди новых сведений: решение Министерства юстиции отказаться от расследования в отношении Эпштейна в 2000-х годах, что позволило ему признать себя виновным по обвинению на уровне штата, а также ранее не публиковавшаяся жалоба 1996 года, обвиняющая Эпштейна в краже детских фотографий.

До сих пор в публикациях было много изображений домов Эпштейна в Нью-Йорке и на Виргинских островах США, а также фотографий знаменитостей и политиков.

Была серия никогда ранее не публиковавшихся фотографий бывшего президента Билла Клинтона, но мало фотографий Трампа. Обоих связывали с Эпштейном, но оба с тех пор отреклись от этих дружеских отношений. Ни один из них не был обвинен в каких-либо правонарушениях, связанных с Эпштейном, и не было никаких признаков того, что фотографии сыграли какую-то роль в уголовных делах, возбужденных против него.

Несмотря на установленный Конгрессом крайний срок в пятницу, когда все должно быть обнародовано, Министерство юстиции заявило, что планирует обнародовать документы в рабочем порядке и объяснило задержку трудоемким процессом сокрытия имен жертв и другой идентифицирующей информации. Министерство не сообщило, когда могут появиться новые записи.

Такой подход возмутил некоторых обвинителей Эпштейна, и члены Конгресса, которые боролись за принятие закона, заставили департамент действовать. Вместо того чтобы ознаменовать конец многолетней борьбы за прозрачность, обнародование документов в пятницу стало лишь началом бесконечного ожидания полной картины преступлений Эпштейна и шагов, предпринятых для их расследования.

"Я чувствую, что Минюст, система правосудия снова нас подводят", - сказала Марина Ласерда, которая утверждает, что Эпштейн начал подвергать ее сексуальному насилию в своем нью-йоркском особняке, когда ей было 14 лет.

Детская порнография

В одном из досье содержится письменный отчет о том, что в 1996 году бывшая сотрудница обратилась в ФБР с просьбой провести расследование на предмет наличия у Эпштейна детской порнографии.

Мария Фармер была художницей, работавшей на него в Нью-Йорке, и долгое время говорила, что обращалась и в полицию, и в ФБР, но ее адвокат Дженнифер Фриман сказала, что ФБР никогда не признавало и не подтверждало ее версию, до сих пор.

"Мы никогда раньше не видели ничего, подтверждающего ее заявление от 1996 года. Но вчера мы увидели его впервые за 30 лет, и это замечательно", - сказала Фриман в субботу.

По словам Фриман, в докладе не говорится о том, что предприняло ФБР после разговора с Фармер, но, по ее словам, ФБР могло бы вмешаться и не дать Эпштейну причинить вред другим.

"Они могли бы избежать 30-летней травмы, если бы просто сделали свою работу", - сказала Фриман.

По словам Фриман, Минюст США не очень хорошо отнесся к обнародованию материалов: они были сильно отредактированы, а пострадавшие и их адвокаты до сих пор ждут документов.

"Одна из главных задач, которую мы хотим решить с помощью этой публикации файлов, - прозрачность", - сказал Фриман.