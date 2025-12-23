Зеленский: «Базовый блок документов сформирован»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил осторожный оптимизм по поводу мирных переговоров под руководством США. По его словам, «почти 90%» требований Киева включены в проект соглашения, и «в принципе, базовый блок всех документов сформирован». Проект плана включает 20 пунктов.

Выступая перед журналистами в Киеве, украинский лидер назвал мирное соглашение «достаточно прочным на данном этапе», но признал, что компромиссы всё ж будут необходимы: «Есть вещи, к которым мы не готовы, и я уверен, что есть вещи, к которым не готовы русские».

Зеленский также рассказал, что готовится рамочный документ о гарантиях безопасности между ЕС, США и Украиной, и отдельное двустороннее соглашение по этому вопросу между Киевом и Вашингтоном, причём в последнем случае некоторые пункты будут секретными — Конгресс США будет рассматривать его с «закрытыми приложениями».

Вашингтон ведёт переговоры с Киевом и Москвой, пытаясь положить конец почти четырёхлетней войне в Украине.

В воскресенье спецпосланник США Стив Виткофф назвал «продуктивными и конструктивными» переговоры с представителями Киева, Евросоюза и отдельные встречи с российскими дипломатами.