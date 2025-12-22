Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Сотни людей приняли участие в ежегодной предновогодней уборке в двух крупных храмах Киото, Япония, 20 декабря 2025 года.
No Comment

Видео. Сотни участвуют в ежегодной предновогодней уборке в главных буддийских храмах Киото

Последние обновления:

Сотни человек участвовали в ежегодной предновогодней уборке в киотских храмах Хигаси-Хонган-дзи и Ниси-Хонган-дзи, 500-летней традиции подготовки к Новому году.

Сотни людей присоединились к ежегодной предновогодней уборке в двух крупных буддийских храмах Киото, продолжая традицию, насчитывающую более 500 лет.

Обряд проходит каждый год 20 декабря в храмах Хигаси-Хонгандзи и Ниси-Хонгандзи, чтобы подготовить их к встрече Нового года.

В Хигаси-Хонгандзи, в районе Симогё, собрались около 200 участников, среди них верующие со всей Японии, а также местные ученики средних и старших школ.

Они выстроились в зале Гоэйдо, являющемся важным объектом культурного наследия, и били по татами бамбуковыми палками, чтобы выбить накопившуюся за год пыль.

