Видео. Сотни участвуют в ежегодной предновогодней уборке в главных буддийских храмах Киото

Сотни людей присоединились к ежегодной предновогодней уборке в двух крупных буддийских храмах Киото, продолжая традицию, насчитывающую более 500 лет.

Обряд проходит каждый год 20 декабря в храмах Хигаси-Хонгандзи и Ниси-Хонгандзи, чтобы подготовить их к встрече Нового года.

В Хигаси-Хонгандзи, в районе Симогё, собрались около 200 участников, среди них верующие со всей Японии, а также местные ученики средних и старших школ.

Они выстроились в зале Гоэйдо, являющемся важным объектом культурного наследия, и били по татами бамбуковыми палками, чтобы выбить накопившуюся за год пыль.