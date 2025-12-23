Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Протесты албанской оппозиции: арестованы 4 человека

Полицейские наблюдают за тем, как в офис премьер-министра Албании бросают бомбу во время столкновений на антиправительственной демонстрации в столице Тиране, 22 декабря 2025 года.
Полицейские наблюдают за тем, как в офис премьер-министра Албании бросают бомбу во время столкновений на антиправительственной демонстрации в столице Тиране, 22 декабря 2025 года. Авторское право  Hameraldi Agolli/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Hameraldi Agolli/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Полиция Тираны арестовала четырёх человек и начала расследование в отношении ещё семерых после оппозиционного митинга в понедельник, когда в сотрудников правоохранительных органов бросали бутылки с зажигательной смесью. В результате инцидента трое полицейских получили ранения.

Полиция Тираны арестовала четырёх человек после столкновений на митинге оппозиционной Демократической партии, прошедшем в понедельник на центральном бульваре Народных мучеников, рядом с резиденцией премьер‑министра Эди Рамы. Несколько сотен протестующих собрались у офиса главы правительства, выражая недовольство его политикой и требуя отставки кабинета. Акция быстро переросла в агрессивные столкновения: в полицейских, обеспечивающих порядок, бросали бутылки с зажигательной смесью, вспыхивали очаги огня, правоохранители пытались сдерживать толпу.

По данным властей, ещё семь человек находятся под следствием без содержания под стражей. Среди них — организационный секретарь Демократической партии Эрвин Минаролли, который, по версии полиции, не указал ответственных за обеспечение безопасности митинга, как того требует закон о публичных собраниях. В числе фигурантов дела — и 16‑летний подросток.

В результате инцидента трое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Пострадали также один протестующий и фотограф. Следственная группа продолжает работу по установлению всех причастных к противоправным действиям, материалы дела переданы в прокуратуру Тираны.

Одним из ключевых требований протестующих стала отставка вице‑премьера Белинды Баллуку. Прокуроры предъявили ей обвинения в коррупции, однако она продолжает занимать свой пост, что вызвало резкое возмущение оппозиции и стало поводом для новой волны протестов.

Сали Бериша, лидер Албанской демократической партии:

"Я приглашаю все оппозиционные политические силы, я приглашаю каждого оппозиционера, я приглашаю каждого мужественного человека продолжать эту решающую битву за судьбу этой вымирающей, опустошенной нации".

После выступления Бериши представители Демократической партии вновь обвинили правящую Социалистическую партию Эди Рамы в фальсификации выборов, давлении на судебную систему и подрыве демократических институтов. Эти обвинения звучат уже несколько месяцев, и протесты стали регулярными. Оппозиция заявляет, что намерена продолжать акции до тех пор, пока власти не пойдут на уступки и не начнут реальное расследование коррупционных дел.

Поделиться Комментарии

