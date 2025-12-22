Испанская рождественская лотерея: приз попал в деревни, пострадавшие от пожаров

79 432 - счастливый номер в Испанской рождественской лотереи "Эль Гордо" в этом году. Розыгрыш традиционно транслировался по телевидению и радио.

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Выигрышные билеты были проданы в трех деревнях провинции Леон, сильно пострадавшей от лесных пожаров в начале года, а также в Мадриде.

Небольшой футбольный клуб продал десятки призовых билетов и принес миллионы евро в свой регион.

"Это радость для всей области после всех лесных пожаров и проблем, которые произошли", - говорят футболисты.

Хосе Бенито, тренер футбольного клуба "Ла Баньеза", также очень рад: "Мы действительно счастливы и наслаждаемся этим моментом со всеми людьми, с которыми мы обычно работаем".

Испанская рождественская лотерея - крупнейшая в мире по общему призовому фонду, который превышает 2,5 миллиарда евро В этом году в продажу поступило 198 миллионов билетов разных категорий. Стоимость полного билета составляет 200 евро и его можно купить по частям, что и делают жители Испании, объединяясь с родственниками и коллегами.