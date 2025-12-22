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Испанская рождественская лотерея: приз попал в деревни, пострадавшие от пожаров

Выигрышные номера по традиции объявляют дети
Выигрышные номера по традиции объявляют дети Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
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Небольшой футбольный клуб продал десятки призовых билетов и принес миллионы евро в свой регион.

79 432 - счастливый номер в Испанской рождественской лотереи "Эль Гордо" в этом году. Розыгрыш традиционно транслировался по телевидению и радио.

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Выигрышные билеты были проданы в трех деревнях провинции Леон, сильно пострадавшей от лесных пожаров в начале года, а также в Мадриде.

Небольшой футбольный клуб продал десятки призовых билетов и принес миллионы евро в свой регион.

"Это радость для всей области после всех лесных пожаров и проблем, которые произошли", - говорят футболисты.

Хосе Бенито, тренер футбольного клуба "Ла Баньеза", также очень рад: "Мы действительно счастливы и наслаждаемся этим моментом со всеми людьми, с которыми мы обычно работаем".

Испанская рождественская лотерея - крупнейшая в мире по общему призовому фонду, который превышает 2,5 миллиарда евро В этом году в продажу поступило 198 миллионов билетов разных категорий. Стоимость полного билета составляет 200 евро и его можно купить по частям, что и делают жители Испании, объединяясь с родственниками и коллегами.

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