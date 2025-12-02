Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Люди идут вброд по затопленному району Коломбо (Шри-Ланка) после наводнения в воскресенье, 30 ноября 2025 года.
No Comment

Видео. Шри-Ланка: Кадры с воздуха показывают масштабы наводнения: более 365 погибших и 367 пропавших

Последние обновления:

Кадры с воздуха показывают сильнейшие наводнения по всей Шри-Ланке: погибли более 365 человек, власти продолжают искать сотни пропавших без вести.

Съёмка с воздуха показала масштаб разрушительных наводнений по всей Шри-Ланке, которые унесли жизни свыше 365 человек и оставили сотни пропавшими без вести.

Кадры шри-ланкийского телевидения показывали города от Кантале и Муллайтиву на северо-востоке острова до Кадувелы за пределами столицы на юго-западе.

Власти сообщили, что спасатели всё ещё разыскивают 367 пропавших без вести.

Около 218 000 человек размещены во временных убежищах после ливней минувшей недели, которые затопили дома, поля и дороги и спровоцировали оползни, главным образом в центральных горных районах, где выращивают чай.

Как сообщили национальные власти, из-за экстремальной погоды в Индонезии погибли 604 человека, а в Таиланде 176 человек.

