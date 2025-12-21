Кипр представил программу своего председательства в Совете ЕС

В Пано-Лефкара в воскресенье состоялась презентация программы и логотипа председательства Кипра в Совете Европейского Союза. На мероприятии присутствовал президент республики Никос Христодулидис.

В своём выступлении он пообещал, что его страна во время действия мандата будет работать над созданием "автономного союза, открытого миру".

"Через 10 дней мы возьмём на себя институциональную роль и ответственность перед Европой, нашими согражданами, нашими детьми", - сказал Христодулидис, отметив, что Кипр "готов стать лидером, голосом 27 государств-членов, готов руководить, координировать, вести переговоры как честный посредник, преодолевать разногласия и работать над усилением европейской интеграции - с уверенностью, с гордостью".

Президент подчеркнул, что председательство Кипра приходится на период множества геополитических вызовов, которые служат проверкой прочности блока, единства его членов и сплочённости. ЕС "не боится вызовов, рассматривает их как возможности. Он адаптируется, укрепляется и движется вперёд. Таков европейский путь", - сказал он.

Далее он сказал, что Евросоюз должен стать ещё более сильным изнутри, способным защитить своих граждан, свои границы и свои интересы. ЕС, по мнению Христодулидиса, должен стать таким объединением, которое способно выстраивать партнёрские отношения и создавать альянсы, опираясь на свою сильную позицию. По Христодулидису, ЕС должен быть ориентирован на внешний мир и открыт для него, иметь свой собственный голос, играть значимую роль на международной арене, черпать свою силу в стабильности, надёжности, предсказуемости, вызывать доверие своей политикой, "основанной на принципах и ценностях, международном праве, диалоге, дипломатии и сотрудничестве".

"Автономный Европейский Союз, открытый для всего мира - это главный посыл и главная цель кипрского председательства", - подчеркнул он.

Никос Христодулидис также обозначил 5 столпов или приоритетов программы Кипра в качестве государства-председателя Совета ЕС.

Это "достижение автономии путём укрепления безопасности и обороны". Второе - "достижение автономии через повышение конкурентоспособности". Третий приоритет - это "автономный Союз, открытый для всего мира", четвёртый - "автономный Союз ценностей для всех", наконец, пятый - "формирование бюджета для поддержки автономного ЕС".

Главные задачи кипрского председательства

Что касается безопасности и обороны, Кипр собирается поддерживать основные оборонные инициативы и способствовать скорейшей реализации плана "Белая книга по европейской обороне" и Дорожной карты по укреплению оборонного потенциала к 2030 году.

Президент отметил, что укрепление трансатлантических отношений является краеугольным камнем европейской безопасности, и подчеркнул, что дальнейшее развитие сотрудничества Евро-НАТО будет оставаться важным приоритетом.

Он также упомянул об обеспечении свободы навигации и безопасности в морских коридорах. Он отметил, что председательство Кипра будет способствовать реализации Стратегии ЕС по безопасности на море.

Кипрский лидер также говорил об эффективном управлении миграцией как о центральном вопросе безопасности. "Кипрское председательство будет способствовать полному выполнению Пакта об иммиграции и убежище, а также налаживанию механизма возвращения и углублению сотрудничества с ключевыми третьими странами, используя сбалансированный и всеобъемлющий подход".

Он заверил, что кипрское председательство будет нацелено на укрепление демократических принципов, противостоять нападкам на демократию, дезинформации и иностранному вмешательству.

Что касается автономии через конкурентоспособность, президент заявил, что председательство Кипра будет способствовать упрощению административных процедур и дальнейшей европейской интеграции. "Кипр будет работать над укреплением энергетической безопасности, альтернативными поставками и маршрутами, а также доступными ценами", - сказал он.

В программе кипрского председательства помимо вышеописанного значатся укрепление энергоинфраструктуры, с упором на инвестиции в чистые и инновационные технологии, на развитии региональных связей, судоходства и морских сетей, укрепление цифрового суверенитета и снижении внешней зависимости, а также - сокращение вредных выбросов.

По словам президента, в рамках направления "Европа, открытая миру" кипрское председательство будет работать над укреплением стратегических возможностей ЕС и его роли в формировании международной повестки, сохраняя при этом полную приверженность принципам взаимодействия и сотрудничества.

Помощь Украине - в списке приоритетов

Он указал, что Украина будет одним из ключевых приоритетов для Кипра, который продолжит продвигать дипломатическую, политическую, экономическую, военную, энергетическую и гуманитарную поддержку этой стране со стороны ЕС.

Кроме того, он будет работать над укреплением отношений ЕС с южными и восточными соседями и странами Персидского залива, а также над развитием сотрудничества через IMEC, углублением сотрудничества с такими организациями, как Совет сотрудничества стран Персидского залива и Лига арабских государств.

Новый председатель Совета ЕС также собирается расширять сотрудничество с США и Великобританией и другими странами, придерживающимися аналогичных подходов.

В планах помимо этого - укреплением верховенства закона по всему ЕС, реализация Стратегии борьбы с бедностью, программ доступного жилья, Плана действий против травли в Интернете для обеспечения безопасной онлайн-среды для детей.

Кипрские власти обещают способствовать достижению гендерного равенства, вести борьбу со всеми формами дискриминации, проводить политику, ориентированную на молодёжь, и уделять особое внимание политике в области психического здоровья.

Наконец, в отношении пятого столпа, который касается бюджета, президент отметил, что кипрское будет продвигать переговоры по всем законодательным досье для предлагаемых Многолетних финансовых рамок 2028-2034 годов, с целью представить в июне повестку для переговоров с ориентировочными цифрами.

"Европейская автономия и углубление интеграции являются естественной эволюцией европейского проекта", - сказал он, отметив, что в этой перспективе председательство Кипра будет решительно работать, чтобы придать новый импульс европейскому проекту и внести вклад в следующий шаг на общем пути к "автономному Союзу, открытому миру", подчеркнув, что это лучшая гарантия для континента мира, безопасности и сотрудничества.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась министр по европейским делам Марилена Рауна. По её словам, во время председательства Кипр проведёт более 260 формальных и неформальных встреч на территории острова, будет председательствовать на более чем 1500 встречах в Брюсселе, примет около 30 000 посетителей со всей Европы и проведёт переговоры по более чем 330 законодательным и другим досье.

"Наша цель - реалистично амбициозное председательство с ощутимыми результатами на благо всех европейских граждан", - сказал он.

Кипр примет председательство в Совете Европейского Союза 1 января 2026 года сроком на шесть месяцев.

Видеозапись презентации Кипра, председательствующего в Совете ЕС.