Видео. Франция задействует вооружённые силы для борьбы со вспышкой болезни крупного рогатого скота

Франция задействовала вооруженные силы, чтобы ускорить общенациональную кампанию по вакцинации крупного рогатого скота на фоне распространения узелкового дерматита у крупного рогатого скота в нескольких регионах.
Правительство намерено защитить около 750 тысяч животных, поскольку вспышка заболевания оказывает давление на фермеров и ветеринарные службы.
Этот шаг последовал вслед за просьбой премьер-министра Себастьяна Лекорню усилить работу гражданских служб.
С 20 декабря медицинская служба вооруженных сил работает вместе с государственными ведомствами и фермерами в пострадавших департаментах.
В департаменте Арьеж привита почти половина поголовья крупного рогатого скота, в департаменте Од показатель превышает 70%, а в Восточных Пиренеях достигнут полный охват вакцинацией.