Солдат следит за погрузкой вакцин в грузовик, пока Франция начинает вакцинную кампанию на 750 000 голов КРС от узелкового дерматита на юго-западе Франции 18 декабря 2025.
No Comment

Видео. Франция задействует вооружённые силы для борьбы со вспышкой болезни крупного рогатого скота

Последние обновления:

Вооруженные силы Франции помогают проводить общенациональную вакцинацию крупного рогатого скота для борьбы с узелковым дерматитом.

Франция задействовала вооруженные силы, чтобы ускорить общенациональную кампанию по вакцинации крупного рогатого скота на фоне распространения узелкового дерматита у крупного рогатого скота в нескольких регионах.

Правительство намерено защитить около 750 тысяч животных, поскольку вспышка заболевания оказывает давление на фермеров и ветеринарные службы.

Этот шаг последовал вслед за просьбой премьер-министра Себастьяна Лекорню усилить работу гражданских служб.

С 20 декабря медицинская служба вооруженных сил работает вместе с государственными ведомствами и фермерами в пострадавших департаментах.

В департаменте Арьеж привита почти половина поголовья крупного рогатого скота, в департаменте Од показатель превышает 70%, а в Восточных Пиренеях достигнут полный охват вакцинацией.

