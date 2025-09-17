Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Протестующий бросает камень в полицию во время протестов
No Comment

Видео. Эквадор: беспорядки из-за цен на горючее

Последние обновления:

В Кито произошли столкновения протестующих с полицией

Тысячи человек в столице Эквадора вышли на манифестацию против отмены субсидий на дизельное топливо. В центре Кито активисты забросали камнями полицейских, те ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Одна женщина получила ранения.

В конце прошлой недели власти южноамериканской страны объявили об отмене госсубсидий на горючее, и теперь цена вырастет с 0,47 доллара США за литр до 0,74. В первую очередь это разгневало транспортников и фермеров.

В Кито заявили, что субсидии стоят бюджету более миллиарда долларов ежегодно, и что лучше эту сумму направить на социальные программы. Правительство обещает тем не менее не повышать цены на общественный транспорт, а цена горючего будет расти постепенно до конца года.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА