Видео. Эквадор: беспорядки из-за цен на горючее

Тысячи человек в столице Эквадора вышли на манифестацию против отмены субсидий на дизельное топливо. В центре Кито активисты забросали камнями полицейских, те ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Одна женщина получила ранения.

В конце прошлой недели власти южноамериканской страны объявили об отмене госсубсидий на горючее, и теперь цена вырастет с 0,47 доллара США за литр до 0,74. В первую очередь это разгневало транспортников и фермеров.

В Кито заявили, что субсидии стоят бюджету более миллиарда долларов ежегодно, и что лучше эту сумму направить на социальные программы. Правительство обещает тем не менее не повышать цены на общественный транспорт, а цена горючего будет расти постепенно до конца года.