Видео. Els Enfarinats: битва мукой и яйцами на традиционном испанском фестивале

Жители юго-восточного испанского городка Иби отметили необычный двухсотлетний фестиваль, известный как Els Enfarinats.
Небольшой город известен своим многовековым праздником «Els Enfarinats».
Участники надевают костюмы в военном стиле, инсценируют «переворот» и берут власть в городе до заката.
Любой нарушитель правил обязан заплатить штраф, а все собранные средства направляют на благотворительность.
Считается, что этому празднику уже более 200 лет.
«Els Enfarinats» остаётся одной из самых любопытных и устойчивых зимних традиций Испании, в равной мере сочетая сатиру, хаос и дух общности.