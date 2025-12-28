Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Участники фестиваля Els Enfarinats, битвы с мукой, яйцами и петардами, в городе Иби близ Аликанте, Испания, 28 декабря 2025 года.
No Comment

Видео. Els Enfarinats: битва мукой и яйцами на традиционном испанском фестивале

Последние обновления:

Каждый год 28 декабря город Иби в провинции Аликанте на время фестиваля Els Enfarinats превращается в покрытое мукой поле боя.

Жители юго-восточного испанского городка Иби отметили необычный двухсотлетний фестиваль, известный как Els Enfarinats.

Небольшой город известен своим многовековым праздником «Els Enfarinats».

Участники надевают костюмы в военном стиле, инсценируют «переворот» и берут власть в городе до заката.

Любой нарушитель правил обязан заплатить штраф, а все собранные средства направляют на благотворительность.

Считается, что этому празднику уже более 200 лет.

«Els Enfarinats» остаётся одной из самых любопытных и устойчивых зимних традиций Испании, в равной мере сочетая сатиру, хаос и дух общности.

