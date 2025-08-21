Видео. Фестиваль SAIL возвращается в Амстердам с сотнями исторических кораблей

Около 800 кораблей, к которым присоединились тысячи меньших судов, вышли из Эймёйдена по Североморскому каналу, прежде чем войти в гавань. Толпы людей выстроились вдоль водных путей, чтобы увидеть процессию, в которую вошли военные корабли, исторические и современные суда, голландский флот.

Пятидневное мероприятие открыл трехмачтовый клипер Stad Amsterdam, встреченный пушечными залпами, гудками и оранжевым дымом.

SAIL проводится каждые пять лет и в последний раз привлек 2,3 миллиона посетителей в 2015 году; выпуск 2020 года был отменен из-за пандемии. В этом году мероприятие совпадает с 750-летием Амстердама.