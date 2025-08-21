Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Сотни парусников входят в гавань столицы Нидерландов на десятое издание мероприятия SAIL в Амстердаме, Нидерланды, в среду, 20 августа 2025 года
No Comment

Видео. Фестиваль SAIL возвращается в Амстердам с сотнями исторических кораблей

Последние обновления:

В среду столица Нидерландов приветствовала флот кораблей со всего мира, так как начался SAIL, крупнейший морской фестиваль страны.

Около 800 кораблей, к которым присоединились тысячи меньших судов, вышли из Эймёйдена по Североморскому каналу, прежде чем войти в гавань. Толпы людей выстроились вдоль водных путей, чтобы увидеть процессию, в которую вошли военные корабли, исторические и современные суда, голландский флот.

Пятидневное мероприятие открыл трехмачтовый клипер Stad Amsterdam, встреченный пушечными залпами, гудками и оранжевым дымом.

SAIL проводится каждые пять лет и в последний раз привлек 2,3 миллиона посетителей в 2015 году; выпуск 2020 года был отменен из-за пандемии. В этом году мероприятие совпадает с 750-летием Амстердама.

