Шторм "Горетти" нарушил авиасообщение и электроснабжение в Европе

Тысячи домов и предприятий на севере Франции и юге Великобритании остались без электричества, а многие пассажиры по всей Европе столкнулись с задержками поездов. Пришедший на днях с Атлантики зимний шторм "Горетти" с дождём, снегом и сильными ветрами не покидает континент.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Во Франции, по данным энергосетевой компании Enedis, 380 000 домов, в основном в северной Нормандии, утром в пятницу оказались без света. Постепенно в течении дня подачу электроэнергии восстанавливали.

Ночью на северо-западе страны - в департаменте Манш - были зафиксированы порывы ветра до 216 километров в час.

Власти департамента Приморская Сена сообщают о множестве поваленных деревьев, в том числе - на жилые дома. Пострадавших, к счастью, нет.

Школы остаются закрытыми в некоторых северных районах. В 30 других регионах объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

Мужчина убирает снег с пешеходной дорожки во время сильного снегопада в Праге, 9 января 2026 года AP Photo

Гигантские волны обрушились на береговую линию на северо-западе Франции ночью. Из-за шторма в некоторых районах произошли наводнения. Властям пришлось закрывать некоторые дороги и порты, включая Дьепп.

А на север Германии пришёл циклон "Элли". В школах Гамбурга и Бремена из-за бури закрыли школы, а железнодорожное сообщение дальнего следования было приостановлено.

В гамбургском аэропорту были отменены или отложены рейсы, а движение по нескольким главным автотрассам было парализовано. То же самое - в районе Франкфурта.

Немецкая метеорологическая служба предупредила об ураганных ветрах на побережье Северного моря и на юго-западе, а также о выпадении до 15 сантиметров снега в некоторых районах.

Муниципальные служащие Гамбурга убирают лед и снег с автобусной остановки на Штефансплац, 9 января 2026 года AP Photo

Футбольный матч "Лейпцига" против "Санкт-Паули" в немецкой Бундеслиге в субботу был отменён из-за сильного снегопада. Представители последнего пояснили, что расчитска территории велась несколько дней, но с крыши стадиона, на котором должна была состояться игра, снег убирать было особенно трудно. Поэтому, по словам представителей, "Санкт-Паули" было рекомендовано отменить игру, чтобы облегчить нагрузку на аварийные службы, транспортную сеть и систему здравоохранения.

Другие матчи, которые знчатся в расписании, тоже под вопросом.

Метеопредупреждения в силе для Балкан

Около 600 школ были закрыты в Молдове до следующего понедельника, а в Румынии около 1000 домов остались без электричества.

На Балканах сильные снегопады и ливни в начале недели вызвали наводнения. Сотни людей были эвакуированы. По меньшей мере, два человека погибли. В пятницу вода начала отступать.

Женщина идет по заснеженному парку в Белграде, 8 января 2026 года AP Photo

Эди Рама, премьер-министр Албании - одной из наиболее пострадавших стран региона - заявил, что власти начинают оценивать ущерб после того, как на юге были затоплены сотни домов.

Однако предупреждения о гололёде и снегопадах остаются в силе для большей части региона, включая Сербию, где западные районы страны уже несколько дней остаются без электричества после того, как снежная буря вывела из строя линии электропередач.

Красный уровень опасности

Ночью шторм ударил по британским островам Силли, были зафиксированы порывы ветра до 159 км/ч.

Представители местных властей сообщили о заблокированных дорогах, неустойчивых зданиях и перебоях в подаче электроэнергии и в водоснабжении.

По данным компании National Grid, управляющей электросетями в стране, более 57 000 человек остались без электричества на юго-западе Англии, в Мидлендсе и Уэльсе.

Упавшее дерево убирают с дороги в Корнуолле, 9 января 2026 года AP Photo

Продвигаясь по территории Соединённого Королевства, шторм столкнулся с арктическими массами воздуха, принеся снег в северные районы и проливные дожди на юг.

Это усугубило ситуацию на севере Шотландии, где снегоуборочные машины работают сверхурочно, чтобы обеспечить движениепсо дорогам, на которые в начале недели выпало более полуметра снега.

Свыше 250 школ по всей Шотландии были закрыты в пятницу, а некоторые - уже пятый день подряд.

Национальная железнодорожная компания предупредила жителей Великобритании, что перед поездкой необходимо проверить, не нарушено ли сообщение.

Аэропорт Бирмингема, который был ненадолго закрыт из-за снегопада, сообщил, что возобновил свою работу, но "урезана взлётно-посадочная полоса".

Перебои возникли после того, как метеорологическая служба Великобритании, выпустила редкое красное предупреждение о погодной опасности для юго-западной Англии на вечер четверга.

Автомобили, покрытые снегом, припаркованы в Дауле, 9 января 2026 года AP Photo

На этой неделе более 10 человек стали жертвами трагических инцидентов в Европе, связанных с непогодой. Последние сообщения поступили из Турции.

Два человека, как пишут СМИ, погибли в результате обрушения крыши, ещё один - из-за падения на него стены. Четвёртая жертва - строитель, которого унесло в море. Пятая - упавший с крыши пенсионер.